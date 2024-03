Corsa a sindaco, Forza Italia da l'appoggio a FdI per le elezioni a Selvazzano

Il dialogo da tempo in corso tra Fratelli d'Italia e Forza Italia a Selvazzano ha portato i suoi frutti ed ora è ufficiale l'appoggio del partito fondato da Berlusconi al candidato sindaco Mariano Fuschi, a lungo presidente del circolo locale di Fdi, che punta alla carica di primo cittadino alla testa di una coalizione di liste civiche con l'appoggio dei partiti del centrodestra.

«A convincerci - spiega il coordinatore provinciale di Forza Italia Luca Callegaro - è stata la qualità del progetto, in grado di fare sintesi tra figure di grande esperienza e nuove forze fresche che si avvicinano per la prima volta alla politica, con il desiderio di portare il loro contributo a un programma ambizioso, certamente in grado riportare questo comune ai livelli che i cittadini si aspettano e si meritano»

Tra le sigle di centrodestra che hanno ufficializzato il loro appoggio a Fuschi anche Coraggio Italia, presente a Selvazzano con un agguerrito gruppo di militanti: «L'entusiasmo che si respira intorno a questo progetto è contagioso - dichiara Francesco Nicoletto - per noi l'elemento decisivo è sempre stato la competenza e in questo senso la scelta è stata facile». Gli fa eco il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Enoch Soranzo: «Ringrazio Forza Italia e Coraggio Italia per il dialogo positivo che da alcuni mesi abbiamo instaurato in tutti i comuni al voto - - un confronto che ruota intorno a due punti fermi. Il primo: l'unità del centrodestra. Il secondo: le caratteristiche, la competenza ed il radicamento dei candidati analizzando seriamente ogni realtà e individuando di volta in volta la persona e la squadra con la proposta migliore per il territorio. Un metodo che siamo certi porterà a grandi risultati, non tanto per i partiti ma per i cittadini che i nostri sindaci saranno chiamati ad amministrare». Soddisfatto dell'accordo anche il candidato di FdI, Mariano Fuschi: «La fiducia di queste forze politiche nel nostro progetto per Selvazzano è motivo di orgoglio - conclude Mariano Fuschi - e mi fa sentire ancora più forte la responsabilità di tener fede ad aspettative altissime: la certezza che ce la faremo è data non tanto da me, ma dalla squadra straordinaria di cui faccio parte, e che mi consente di pensare che faremo sicuramente bene nonostante la difficoltà delle sfide da affrontare».