Gli altri interventi riguarderanno le due fontane in piazza Mercato con il rifacimento delle vasche dei getti e nuova illuminazione colorata. La vasca più grande che ha subito pesanti atti di vandalismo sarà adibita fioriera con il posizionamento di varie piante. L'intervento più importante riguarda il rifacimento della fontana di Piazza Perlasca con il rinnovamento degli impianti ormai non più funzionanti con nuovi getti e nuovi illuminazione a colori. L'importo dei lavori è di 65.000 euro. «Con questi interventi che saranno completati prima dell’estate - commenta Turlon- completiamo la sistemazione di tutte le 12 fontane presenti a Montegrotto Terme».

Con il via libera per le ultime tre, in via di sistemazione tutte le 16 fontane comunali