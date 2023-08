Alberto Stefani nominato presidente della commissione per l'attuazione del federalismo

Alberto Stefani è il nuovo presidente della commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo. Il sindaco di Borgoricco, segretario regionale della Lega e parlamentare, aggiunge un altro incarico politico ai suoi, dimostrandosi particolarmente ambizioso e alla conquista di una carriera in discesa. «Ringrazio il Presidente della Camera dei Deputati ed il Presidente del Senato per avermi nominato Presidente della Commissione Bicamerale per l’attuazione del federalismo - dice Stefani - .Sono profondamente onorato di questa responsabilità che voglio mettere al servizio della mia terra, con impegno e tanto studio. Ora al lavoro per il Veneto e per l’autonomia. Lavorerò al meglio nell’interesse unico delle Regioni. Federalismo significa valorizzare i territori e avvicina il potere decisionale ai cittadini. Sarà una riforma che rinnoverà il Paese nel segno dell'efficienza e dell’equità».

Bitonci e Ostellari

Padrini politici di Stefani sono Massimo Bitonci e Andrea Ostellari, oggi rispetticamente sottosegretario al Made in Italy e alla giustizia: «Complimenti al nostro segretario della Liga Veneta e caro amico Alberto Stefani per la nomina a Presidente della Commissione Bicamerale per l’attuazione del federalismo. Un incarico importate affidato a persona competente e determinata» evidenzia l'ex sindaco di Padova. «L’Autonomia non è un’opzione, ma un obiettivo irrinunciabile, che fa bene al Veneto e al resto del Paese - aggiunge Ostellari - .La nomina del segretario della Liga Veneta, Alberto Stefani, a Presidente della Commissione Bicamerale per l’attuazione del Federalismo è un segnale positivo e di particolare attenzione alla nostra Regione. Complimenti e buon lavoro ad Alberto, il suo impegno è una garanzia per chi crede nel futuro e nel merito».