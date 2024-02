La maggioranza approva il bilancio: opposizione contro i tagli agli asili

"Valutiamo con preoccupazione il documento di bilancio approvato nella seduta di consiglio comunale del 31 gennaio", afferma Giacomo Carraro, capogruppo della civica Teolo Insieme.

"Nonostante i tagli previsti per le famiglie con figli alle scuole dell’infanzia l’amministrazione Turetta non mette freno alle spese correnti, che superano le relative entrate: anche se il Comune può contare sui nuovi introiti provenienti da imposta di soggiorno e parcheggi a pagamento, sarà necessario utilizzare i proventi da nuove autorizzazioni edilizie che anziché essere utilizzati per strade, parcheggi, illuminazione pubblica o fognature, dovranno essere in parte destinati alle necessità più immediate, quali pagamento degli stipendi, manutenzioni ordinarie, manifestazioni, con una evidente forzatura degli equilibri di bilancio", dichiara l'esponente dell'opposizione.

Sono diverse le critiche: "Viene inoltre eliminato l’investimento per la manutenzione straordinaria delle strade bianche previsto dal piano triennale dei lavori pubblici approvato nel 2023 e non confermato nel piano triennale 2024-2026. A nostro avviso, ci sono alcune vie nel nostro territorio che meritano più di qualche secchiata di ghiaino una volta l’anno, in particolare abbiamo numerose segnalazioni dagli abitanti di vicolo Speronetto a San Biagio, che ospita diverse famiglie e anche attività economiche", afferma Giacomo Carraro. "Del tutto irricevibili sia il dimezzamento dei contributi per la scuola dell’infanzia paritaria di San Biagio sia il taglio ai trasferimenti alle famiglie per il pagamento delle rette: in un periodo storico in cui i nuovi nati sono sempre meno, è incredibile vedere che il sostegno alle famiglie abbia una così scarsa attenzione per cui nutriamo rilevanti dubbi circa le priorità e l’operato dell’assessora al sociale Quagliato". C'è anche un'altra questione che preoccupa il consigliere: "Fari puntati sulla spesa per consulenze per cui sono previsti 140.000 euro nel 2024 e per la quale il Comune ha ricevuto anche il richiamo dal revisore contabile". Infine l'ultima stoccata a colui che è anche il presidente del Parco Colli: "Deficitaria anche l’azione dell’assessore al bilancio Frizzarin, che riguardo l’avanzo di bilancio presunto per il 2023 inserisce in nota integrativa un valore diverso rispetto a quello previsto dal bilancio: una “svista” da quasi 200mila euro riportata nei documenti approvati dalla Giunta per cui è stato necessario un emendamento in Consiglio e che non rassicura nemmeno sul suo operato".