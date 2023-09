Terme di Pukou e Montegrotto verso il gemellaggio: «Costruiamo un network termale internazionale»

Far conoscere le terme di Montegrotto anche ai turisti cinesi e collaborare nella costruzione di un grande network internazionale di stazioni termali, anche con il coinvolgimento dell’associazione europea delle città termali storiche: è questo l’obiettivo del protocollo di intenti firmato nel municipio di Montegrotto Terme dal sindaco Riccardo Mortandello e Jiang Yuejian sindaco di Nanchino, di cui fa parte il distretto termale di Pukou.

«Con questo protocollo - ha detto il sindaco Mortandello - vogliamo favorire scambi reciprocamente vantaggiosi tra i nostri popoli e iniziare un percorso di gemellaggio da estendere anche alla parte produttiva del nostro territorio che sono gli imprenditori alberghieri» La delegazione cinese in visita si è impegnata a far conoscere il territorio Euganeo alle agenzie di viaggi più importanti della città e si è offerta di di organizzare evento per gli operatori in Cina. Nel protocollo firmato il Comune di Montegrotto Terme e il Distretto di Pukou della Città di Nanchino della Provincia del Jiangsu si sono impegnati favorire e rafforzare gli scambi reciprocamente vantaggiosi tra i popoli dei due come «promuovere l'amicizia e la comprensione reciproca tra le due parti, svolgendo le consultazioni. lo scambio d'informazioni e progetti di cooperazione nel settori dell'economia e del commercio, della cultura e del turismo». Le due amministrazioni hanno inoltre di realizzare attivamente scambi e cooperazione in vari campi impegnandosi a definire il percorso con gli accordi di gemellaggio.