Uil e Cgil, volantini e presidi contro l'esternalizzazione del Suem 118 di Cittadella e Piove di Sacco

La scelta della Ulss 6 Euganea di esternalizzare il servizio Suem 118 dei presidi ospedalieri di Cittadella e Piove di Sacco è stata da subito contestata dai sindacati. Uil e Cgil su questo sono state chiare su quale fosse la loro posizione. E infatti appena si è venuti a conoscenza di questa intenzione manifestata dalla Ulls 6 Euganea, avevano così reagito: «Un servizio che non può essere esternalizzato a gente che non conosce il territorio e che non è controllato dalla dirigenza medica pubblica». Questa la premessa di una decisione che va sempre più nella direzione di una sanità che giorno dopo giorno diventa sempre meno pubblica. In questo momento di grande difficoltà della sanità veneta per quantio riguarda i servizi di base la decisione di esternalizzare questo servizio preoccupa tantissimo.

Per questo durante la mattinata di oggi, 6 marzo, si è svolta un'azione atta a informare i cittadini di quanto sta accadendo e quelle che sono le preoccupazioni dei sindacati. In Piazza Matteotti, proprio davanti al Municipio, si sono piazzati i sindacalisti di FP Cgil Padova e Uil FPL Padova che, insieme ai sindacati pensionati, hanno distribuito volantini e interagito con i cittadini. Tutti a difesa dell'Ospedale di Piove di Sacco e contro la decisione di esternalizzare il servizio SUEM 118, come accadrà anche per il presidio ospedaliero di Cittadella. «Affidare alle cooperative anche gli infermieri che escono nelle ambulanze è inaccettabile e creerà ulteriori problemi di disorganizzazione del servizio». I sindacati torneranno in piazza il prossimo 9 marzo, a distribuire alla cittadinanza altro materiale informativo. Si sono poi dati appuntamento anche davanti all'ospedale, il prossimo 26 marzo.