Uil-Fpl, riconfermati i segretari Scarpelli, Spada e Magrini

Stefano Tognazzo confermato Segretario Generale. A completare la segreteria provinciale Uil sono stati eletti e confermati Francesco Scarpelli, Luigi Spada, Michele Magrini e la tesoriera Maria Luisa Chieregato. In una sala gremita da oltre 100 delegati provinciali, si è tenuto a Cervarese Santa Croce il 6° congresso Provinciale Uil-Fpl di Padova. Diverse le autorità presenti: sono intervenuti (on line) il Segretario Nazionale Uil-Fpl Michelangelo Librandi, il Segretario Confederale Provinciale di Padova Massimo Zanetti, Segretario Regionale Generale Uil-Fpl Veneto Mario Ragno, il Segretario Provinciale Uil Tucs, il Segretario provinciale Uil Metalmeccanici, il Segretario Generale di Verona, il Segretario Generale di Venezia.

I temi sul tavolo

Diversi i temi di attualità toccati da Stefano Tognazzo, principalmente la guerra in Ucraina, un altro tema rilevante toccato è la tutela verso la garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, soprattutto in tempo di pandemia.

Precarietà e la poca attenzione della politica nazionale verso i lavoratori, si è rimarcato il fatto che gli stipendi sono i più bassi d'Europa. Un passaggio sostanziale è stato inerente al rinnovo contrattuale ormai scaduto da quattro anni.

È stato ancora una volta rimarcata la continua carenza di personale a scapito dei servizi da erogare ai cittadini.

Nella relazione di Tognazzo è stato contemplato un passaggio corposo sulla tanto attesa riforma della Polizia Locale, che tarda ad arrivare. Un passaggio sentito in termini di solidarietà, che non deve mai mancare verso chi ha bisogno.

Il dibattito ha interessato anche il recente risultato piu' che positivo avuto nelle recenti elezioni delle rappresentanze sindacali.

Tognazzo

Stefano Tognazzo ha concluso il congresso, dicendo: «Continuiamo in questa direzione, nell'interesse dei lavoratori, avendo cura dei dettagli. Dobbiamo impegnarci a far avvicinare i giovani al sindacato per dare loro maggiori tutele in ambito lavorativo, sempre più frenetico e privo di certezze. Dobbiamo proseguire come stiamo già facendo nell'appliare la presenza delle donne nei quadri sindacali per le grandissime capacità che hanno saputo dimostrare in ambito lavorativo».