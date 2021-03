Vaccini agli agenti della Polizia Locale: botta e risposta tra il consigliere Luciani e l'assessore Bonavina

Il consigliere comunale Alain Luciani si dice preoccupato per i 300 agenti della polizia locale di Padova che hanno aderito alla campagna e per i quali sono iniziate le vaccinazioni, nella sala medica della Questura, dove a scaglioni nella mattinata del 15 marzo è stata somministrata la prima dose del vaccino anti-Covid AstraZeneca.

Luciani

«Nello stesso giorno - dichiara il consigliere leghista - è arrivato anche il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale, in via precauzionale da parte di AIFA ,in attesa dei pronunciamenti dell' EMA . Probabilmente a seguito dei decessi in corso di accertamento subito dopo la somministrazione del vaccino. Auspico che il Sindaco intervenga immediatamente a scopo precauzionale e preventivo, fino a quando la situazione non sarà definita e accertata, chiedendo la sospensione delle vaccinazioni a chi di competenza, del personale di polizia locale di Padova».

Bonavina

Le parole del consigliere non sono piaciute affatto all’assessore Diego Bonavina che ha la delega alla sicurezza: «Già a mezzogiorno l’attività è stata fermata in attesa di indicazioni che sono poi arrivate da parte di Aifa. Noi ci adeguiamo come sempre, immediatamente, a quelle che sono le indicazioni che vengono date ufficialmente e dalle istituzioni per questo incaricate». L’assessore che con il consigliere Luciani ha avuto già diversi scontri dialettici, non le manda a dire neppure stavolta: «Non si possono alimentare a tutti i costi polemiche di fronte a una situazione così difficile e drammatica. E mi colpisce che il consigliere leghista vada in direzione opposta anche a quella del Presidente Zaia che si dice preoccupato per il troppo scetticismo attorno ai vaccini. Che ad alimentarlo ci sia un rappresentante delle Istituzioni che fa parte della stessa forza politica di chi auspica un Veneto Covid free con grazie ai vaccini, come il Presidente Zaia, dovrebbe far davvero riflettere tra il limite che c’è tra il senso di responsabilità e un atteggiamento di chi specula, come quello che sta dimostrando il consigliere Luciani».