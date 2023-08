Venti squadre al lavoro per la manutenzione del verde in città

Sugli sfalci del verde in città interviene l’assessore al Verde Antonio Bressa che chiarisce anche come le piante segnalate in Piazzale San Giovanni non sono erbacce ma piante erbacee ornamentali appositamente messe a dimora dal Settore Verde. «Gli sfalci procedono regolari senza sosta su tutta la città anche nel mese di agosto- sottolinea l’ assessore al Verde Antonio Bressa- Questo nonostante la necessità di assicurare qualche giorno di ferie nella settimana di Ferragosto e con l'accortezza di concentrare il lavoro soprattutto nelle ore mattutine nei giorni di caldo eccessivo. L'erba alta denunciata dalla Consigliera Pellizzari? Non se ne trova nei giardini pubblici del Comune. Si tratta infatti di piante ornamentali quelle fotografate nello sparti-traffico di Piazzale San Giovanni! Un errore pensare che fosse un problema di mancato sfalcio, anche perché tutti han potuto vedere che si tratta di particolari graminacee decorative (Pennisetum Setaceum) poste insieme ai fiori nell'ambito di un'aiuola, per di più con la funzione di contribuire alla riduzione dello smog».

Spiega l'assessore Bressa: «Per il resto il lavoro sul "verde indesiderato" procede con una ditta specializzata che è incaricata di rimuovere tutte le erbacce, quelle vere, che crescono sui marciapiedi attraverso l'impiego di due squadre dedicate. Già due volte è stato fatto il giro di tutta la città e in alcune aree centrali anche tre volte. In questo momento è la sorghetta a impegnarci di più perché cresce più velocemente con il calore. Invito quindi i cittadini a segnalarci eventuali situazioni più evidenti ma comunque a considerare che l'attività di rimozione delle erbacce continua a pieno ritmo toccando ciclicamente tutte le zone della città». Si sono quindi implementati gli interventi: «Per quanto riguarda le aree verdi nei quartieri, l'attività delle 13 squadre impiegate sta dando i risultati sperati con uno sfalcio costante di tutti i giardini pubblici. Ulteriori 3 squadre sono impegnate nel taglio dell'erba sui cigli stradali con i trattori dedicati e 2 sono attive lungo gli argini dove è in corso la chiusura del secondo giro, terzo per alcuni ambiti più frequentati. In sostanza abbiamo 20 squadre impiegate ora a pieno ritmo per fronteggiare uno dei momenti più sfidanti per la crescita dell'erba e in particolare del verde indesiderato, ma questo lavoro costante ci permette di ridurre il più possibile l'intervallo tra gli sfalci, in linea con il nostro obiettivo di mantenere alto il decoro urbano nella nostra città».