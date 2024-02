I Verdi contro il progetto di permuta con l'ex Configliachi e la scuola a Pontevigodarzere

«Sono anni che questa amministrazione fa proclami sul quartiere Pontevigodarzere, ma in realtà resta sempre abbandonato a se stesso, in mano ai crediti edilizi e alle permute che al momento hanno portato solo a degrado e merce di scambio con i privati». Ad esporsi per Europa Verde è il coportavoce provinciale, Andrae Longobardi.

La posizione di Europa Verde

«Una delle ultime è la richiesta dell'Aldi, che sta già per costruire l'ennesimo supermercato in zona, di poter fare la permuta con la Provincia dei terreni di cui è proprietaria, a fianco al capolinea del tram, con l'ex Configliachi. Il tutto a vantaggio del privato - prosegue Longobardi - . Nel progetto, annunciato ma non ancora finanziato, della nuova strada collegata al nuovo ponte ferroviario, è prevista la riduzione del 30% del traffico su via Pontevigodarzere, che verrà comunque recuperato con il nuovo Aldi, con il nuovo svincolo sulla statale che potrà rivalutare l'ex Famila attualmente abbandonato».

Le richieste

«Europa Verde chiede inoltre che fine ha fatto il progetto annunciato dall'assessore Andrea Ragona, nel marzo 2022, del parco tra l'autostrada e il capolinea di 16 mila metri quadrati, dalla permuta con il terreno tra via Telemaco Signorini e via Benato, dove era stato annunciato che sarebbe stato fatto nel 2023. Da tutto questo si deduce che non c'è una visione futura per un quartiere più vivibile e in netto contrasto con gli obiettivi di Padova 2030.»