Morto il pediatra Andrea D'Avino: aveva 60 anni

Lutto nella sanità padovana e non solo. A 60 anni è morto Andrea D'Avino, medico pediatra amato da tutti per il suo animo buono e per la sua innata dedizione ad assistere i pazienti più piccoli. Esercitava ad Albignasego in largo degli Obizzi. Il professionista era originario di Roma. Nella città del Santo si è trasferito per studiare. Dopo la laurea si è specializzato nel capoluogo come medico chirurgo in pediatria, allergologia e immunologia clinica. La sua carriera l'ha portato a lavorare anche a Castelfranco dove per sei anni i suoi pazienti l'hanno trovato nell'ambulatorio di piazza della Serenissima.

Il percorso

A giugno del 2020 è uscito dall'Ulss della Marca e si è trasferito a Padova. Qui è diventato il punto di riferimento di centinaia di bambini. Le famiglie oltre alle sue competenze mediche ne apprezzavano le qualità umane. Non appena si è sparsa la notizia del suo decesso, sono state a decine le attestazioni di vicinanza alla famiglia del professionista, a cominciare da quella del presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri Veneto che ne ha ricordato le qualità umane, ma anche professionali. Ad Albignasego dove ha svolto l'ultima parte di carriera aveva sostituito il collega Carmelo Bucolo. Ora tutti ne piangono la prematura scomparsa, consapevoli di aver perso un uomo dai grandi valori umani e dall'indiscussa professionalità.