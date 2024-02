Finto medico chirurgo ed osteopata smascherato dai Nas e denunciato

Esercitava la professione di osteopata. Gli affari gli andavano bene e il giro di clientela nel poliambulatorio era quotidiano. Peccato che non avesse i requisiti per esercitare la professione. L'attività è stata promossa dai carabinieri del Nas il 6 febbraio. Quando il "professionista" ha visto i militari alla porta ha capito che non si trattava di una visita di cortesia. Dopo averlo identificato e chiesto di mostrare la documentazione idonea a lavorare, è cascato il palco. Questo genere di controllo da parte del Nas proseguirà senza sosta anche nei prossimi giorni al fine di tutelare la sicurezza e la salute della collettività.

La cronaca

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Padova hanno effettuato un controllo all’interno di un poliambulatorio del centro cittadino di Padova dove hanno riscontrato che uno dei professionisti, un 65enne del veronese, osteopata, di fatto non era in possesso del titolo idoneo all’esercizio di tale attività medica. Inoltre è stato trovato in possesso di un timbro riportante il suo nome con il titolo di medico chirurgo, sebbene lo stesso non risulti iscritto all’Albo. I carabinieri del Nas terminate le pratiche e gli accertamenti del caso lo hanno così denunciato all’autorità giudiziaria e alla Prefettura per esercizio abusivo di una professione e usurpazione di titoli.