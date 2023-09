Nessuno deve rimanere indietro: ecco un nuovo mezzo per il trasporto dei meno fortunati

E’ stato consegnato nei primi giorni di settembre al comune di Albignasego il nuovo mezzo attrezzato al servizio delle società sportive del territorio, per consentire il trasporto dei bambini e ragazzi con disabilità le cui famiglie non possono organizzare in autonomia il percorso da casa alla palestra o al campo sportivo: l’acquisto del mezzo è stato reso possibile da un contributo a fondo perduto di 30 mila euro da parte della Regione Veneto, nell’ambito del bando “Inclusione delle persone con disabilità” a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l’inclusione. Fra le iniziative promosse dal Comune e dal Tavolo per l’inclusione anche il punto informativo Spazio Aperto attivo presso il chiosco il Barattolo per orientare i cittadini rispetto ai servizi specifici per la persona fragile o con disabilità e alle loro famiglie. Nel mese di marzo inoltre ogni anno la Settimana per l’inclusione promossa con l’istituto Comprensivo propone un ricco calendario di eventi e iniziative nelle scuole e nel territorio. Nei prossimi gironi verrà pubblicato il bando per la concessione gratuita alle associazioni sportive che possiedano i requisiti.

L'ottimismo degli amministratori

«Una novità – è il commento del sindaco Filippo Giacinti – che contribuirà a favorire l’accesso dei bambini con disabilità alla pratica sportiva e che rappresenta un passo in più nel percorso che stiamo facendo per rendere accessibile la nostra città. Va in questa direzione anche la scelta, nei mesi scorsi, di prevedere uno stanziamento ad hoc per sostenere parte del costo degli operatori sociosanitari nei centri estivi in modo da rendere possibile l’accesso ai bambini con disabilità». Al sindaco Giacinti ha fatto eco l'assessore alle Politiche sociali, Anna Franco: «Il nuovo mezzo si andrà ad affiancare a quello attualmente in dotazione al settore Servizi sociali, utilizzato principalmente per trasporti di anziani e persone disabili che devono effettuare visite mediche».