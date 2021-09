Alla festa di Articolo Uno arriva il "nemico" di Zaia Andrea Crisanti

Andrea Crisanti sarà ospite a Pane e Rose, la festa di Articolo Uno che si concluderà domani 8 settembre. Sarà il noto virologo a chiuderla, facendo il punto sulla pandemia alle 19 al ristorante etico Strada Facendo di via Chiesanuova 131 a Padova. Crisanti è noto per il primo studio con i tamponi a tappeto su Vo' Euganeo, che nel corso dei mesi poi lo ha fatto litigare con il presidente della Regione Luca Zaia, che quello studio aveva deciso di finanziarlo.

La festa

Alle 21 di domani poi ci sarà una serata sugli ideali che non tramontano, "Eppure Berlinguer soffia ancora", con un dialogo fra il musicista Massimo Zamboni (ex CCCP-CSI e autore del libro "La trionferà") e l'ex parlamentare e consigliere regionale Piero Ruzzante, autore con Antonio Martini di "Eppure il vento soffia ancora" sugli ultimi giorni di Enrico Berlinguer. Interviene la consigliera comunale del Pd Margherita Colonnello, modera Giorgia Gazzola, co-founder di Arbury Road, magazine e blog online che diffonde la cultura di sinistra in Europa.