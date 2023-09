Aperta la nuova filiale ADHR Group a Conselve: si cercano 30 persone in produzione

Taglio del nastro oggi in Piazza dei Bersaglieri 3 a Conselve, alla presenza del Sindaco Umberto Perilli, per la nuova filiale dell’agenzia per il lavoro ADHR Group per collegare domanda e offerta in un’area fortemente industrializzata e alle porte della provincia veneta. La neo sede, che si aggiunge alle 18 distribuite capillarmente in tutta la Regione, apre con un’immediata ricerca di 30 profili da inserire in produzione all’interno di aziende della zona.

L'area

«L’area di Conselve ha alte richieste di operai specializzati e non da parte di numerose realtà medio-grandi della zona, che operano principalmente nel comparto metalmeccanico, in quello legato alla gomma-plastica e alla refrigerazione», ha spiegato Luca Marangoni, Branch Manager ADHR Group per quest’area.

Chi si può candidare

I profili cercati vanno dal saldobrasatore, operaio elettrico, magazziniere e mulettista, fino ad addetto al montaggio meccanico e al back office. “Può candidarsi sia chi ha esperienza in questi ruoli, anche minima, sia chi non ne ha ma possiede una concreta passione per la meccanica unita alla voglia di mettersi in gioco e di impegnarsi seriamente nell’apprendere mestieri estremamente richiesti”, ha aggiunto Marangoni.

Nuova sede

L’apertura della nuova sede ADHR di Conselve rientra nel piano di sviluppo strategico del Gruppo per il prossimo triennio, il cui focus è implementare in ogni Regione le proprie filiali, fino a raddoppiarle entro il 2026. L’obiettivo è quello di essere vicini fisicamente ad aziende e candidati, per supportare al meglio le rispettive esigenze e concretizzare il migliore match possibile tra domanda e offerta di lavoro.

Per consultare le posizioni vacanti e inviare la propria candidatura è possibile recarsi direttamente in filiale o scrivere a conselve@adhr.it.

Foto articolo da comunicato stampa