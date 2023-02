Ad Abano la prima tappa di Destinazione Umana, viaggi per sole donne e in "cammino"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

La stagione dei viaggi per sole donne e in “cammino” è iniziata questo weekend ad Abano Terme. Una trentina di viaggiatrici da tutta Italia si sono ritrovate per l’avvio della stagione di Destinazione Umana, marchio della Inspirational Travel Company, tour operator made in Italy che incentiva i viaggi lenti, ispirazionali e per sole donne, rigorosamente a piedi.

Ad Abano weekend tra cammini e relax, tra le terme, esercizi di scrittura e una passeggiata sul Monte Ortone, sui Colli Euganei, che si è svolta domenica mattina e che ha incuriosito e coinvolto anche curiosi e viaggiatrici locali. “Il weekend alle terme è oramai diventato un rito di Destinazione Umana di inizio stagione - spiega Silvia Salmeri, Founder di Destinazione Umana - per stare insieme, farsi coccolare tra le terme e raccogliere le esigenze di un mercato sempre più in crescita. Le “solo-women traveller" Italiane, nel nostro caso, decidono di unirsi ad un gruppo di viaggiatrici per motivi diversi: spesso non hanno nessuno con cui condividere la passione per passeggiate e cammini nella natura, altre volte i motivi sono più profondi e riguardano la sfera personale”. Da qui, la spinta di Destinazione Umana verso viaggi trasformativi che possono migliorare la consapevolezza di sé.

“Che si tratti di un breve weekend oppure di una intera settimana in cammino - racconta ancora Silvia - le proposte di viaggio sono studiate per regalare del tempo di qualità per le donne che vogliono momenti per sé, momenti per condividere con gli altri e spazi di creatività e apprendimento”.

All’incontro di Abano hanno preso parte, oltre alle viaggiatrici, anche alcune delle protagoniste dello staff di destinazione Umana: Milena Marchioni, scrittrice, giornalista, travel blogger, che ha firmato i cammini sulla strada dei vulcani nelle Eolie; Francesca Sanzo, autrice, formatrice di scrittura creativa ed autobiografica, ideatrice del weekend di scrittura e natura sui colli bolognesi; la psicologa Andrea Zacchi psicologa ispirazionale “new entry” della stagione di Destinazione Umana; Monica Gazzera, Inspirational Travel Designer e la guida ambientale escursionistica Ludovica Marscian.

Tutti i cammini e viaggi di Destinazione Umana da aprile 2023 sono disponibili al link.

