Parte da Padova la raccolta fondi per portare l'acqua in un piccolo villaggio del Nepal

Il padovano Matteo Greggio ha lanciato sulla piattaforma GoFundMe una raccolta fondi (che ha già superato quota 2.800 euro, ma l'obiettivo è quello di raggiungere i 10mila euro) per finanziare un progetto che porterà l’acqua in un villaggio del Nepal.

Raccolta fondi

Spiega lo stesso Matteo Greggio su GoFundMe: «Cari amici, come alcuni sanno da circa 4 anni sto seguendo, con il mio socio, un progetto umanitario per la realizzazione di un sistema di captazione, accumulo e di rilancio di risorsa idrica da sorgente per un piccolo villaggio nel Distretto di Kavre, a 80 km a SE di Kathmandu in Nepal, attraverso la Fondazione Lama Gangchen Help in Action Onlus. Attualmente la popolazione del Villaggio vive senza disponibilità immediata di risorsa idrica necessaria per il consumo umano che ha subito un ulteriore impoverimento a causa del terremoto del 2015. Le persone del villaggio, principalmente donne e bambini, compiono un lungo cammino verso valle (circa 1000 m e 180 metri di dislivello) per poter raggiungere il punto sorgente dove approvvigionarsi, tramite taniche e serbatoi, di acqua. L’approvvigionamento è molto lento e richiedere una lunga attesa. Lo studio del progetto è iniziato nel 2018 e dopo una serie di sopralluoghi ha avuto inizio nel maggio 2019, grazie all’essenziale sostegno del programma 8×1000 di UBI (Unione Buddista Italiana) che ha cofinanziato il progetto, e di altri donatori della Fondazione. I primi lavori hanno visto la realizzazione di perforazioni sub-orizzontali in prossimità dell’attuale sorgente, al fine di aumentare la captazione delle acque dal versante, e l’installazione di tank da 500 litri per raccoglie l’acqua e consentire una maggiore accessibilità alla popolazione alla risorsa idrica. A fine 2019 sono stati acquistati dall’Italia ed inviati in Nepal tutte apparecchiature (pompe, quadro elettrico e valvolame) in quanto era in programma la conclusione della seconda fase di progetto, con la costruzione di una stazione di pompaggio e circa 1300 metri di acquedotto, entro giugno 2020. Purtroppo, i due anni di stop causa Covid hanno impedito il proseguo e il completamento dei lavori, che sono rimasti bloccati fino ad oggi. In aprile 2022, fortunatamente, siamo riusciti a ritornare in Nepal per verificare lo stato attuale del villaggio e proseguire i contatti con imprese locali per concludere i lavori. Tra novembre e dicembre 2022 sono stati ripresi i lavori per il completamente della stazione di pompaggio, con l’installazione dei serbatoi per l’accumulo dell’acqua e di due pompe multistadio. A metà dicembre siamo riusciti ad avviare l’impianto e far arrivare nelle parte alta del villaggio 15.000 litri di preziosa acqua potabile. La crisi mondiale e l’aumento spropositato dei prezzi ha colpito anche il Nepal e sta mettendo a rischio il pieno completamento del progetto. I fondi attualmente disponibili alla Fondazione permettono di completare il 95% dei lavori, ma non risultano sufficienti per garantire la completa realizzazione della rete di distribuzione dell’acqua dai serbatori di accumulo verso le fontane poste nelle varie parti del villaggio. Con il vostro contributo la Fondazione Lama Gangchen Help in Action Onlus (“Kiurok Tsochun - nome tibetano originariamente dato all’associazione, che significa “aiuto ai più poveri e dimenticati”), garantirà il pieno completamento di questo importante “piccolo” progetto che aiuterà la popolazione nepale del Villaggio di Chapakhori». La raccolta fondi è disponibile a questo link.