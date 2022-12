Gonne SheSide allo Spazio Biosfera... e non solo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"Fino a sabato 24 allo Spazio Biosfera, non solo le gonne in eco-design che diventano abiti, ma anche scarpe resold, bijoux, borse e accessori. Tutto realizzato a mano da artigiani padovani. Il Padova Fashion Design è l'occasione giusta per trovare il regalo più originale e prezioso per chi ami o per te. Tutti i giorni fino alle 20:00 e con orario continuato, solo la vigilia fino alle 19:00, per un Natale unico e artigianale... memorabile!"