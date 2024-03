Una nuova era dell'allenamento: Show Club rivoluziona Padova con l'apertura di una piscina nel cuore della città

Una primavera all'insegna del movimento. Meglio ancora se in acqua. Nel centro storico di Padova apre la prima piscina Show Club. Lo storico marchio di centri di personal training, con 3 club tra Padova e Treviso, ha trasformato in realtà un sogno che sembrava solo irrealizzabile nel lontano 2020: una piscina completamente dedicata al benessere e all’esercizio fisico personalizzato nel cuore della città.

All’evento di presentazione in via Cappelli 16 nel tardo pomeriggio di venerdì 22 marzo, hanno partecipato più di 150 persone e alcune personalità di spicco come l’assessore allo sport Diego Bonavina e come presenza informale il Dirigente del II° Reparto Mobile di Padova, il I° Dirigente Dott. Stefano Fonsi.

La piscina Show a Padova vuole promuovere un approccio all'acqua volto al miglioramento della salute, offrendo programmi su misura e personalizzati per recuperare da infortuni, alleviare dolori articolari, stimolare il metabolismo e mantenere un fisico sano e forte anche con l’avanzare del tempo.

Nuova piscina a Padova: un modo innovativo di prendersi cura di sé

Un'ampia varietà di percorsi personalizzati di allenamento, all’interno della piscina Show sarà possibile seguire programmi mirati a potenziare il processo di dimagrimento, contrastare e risolvere le problematiche osteo-articolari ed ostacolare il declino fisico legato all'età. «Siamo orgogliosi e soddisfatti di questa nuova apertura», hanno spiegato Giorgio Leo e Vito Stolfi, i due founder di Show Club, da sempre impegnati a promuovere e sensibilizzare la comunità sulla pratica più consapevole dell’esercizio fisico e sulle sue profonde connessioni con il tema della salute. «L’apertura di una nuova piscina dimostra come gli investimenti nell’ambito dell’esercizio fisico hanno ricadute benefiche a tutti i livelli sociali per la nostra realtà cittadina e non solo: significa più salute per le vecchie e le nuove generazioni, vuole dire un approccio ed un'educazione al movimento rivolta al benessere psicofisico e non all'edonismo».

La struttura

La piscina, con sede in Via Cappelli 16 a Padova a due passi dalla Basilica di San Antonio, avrà un’estensione di 10 metri per 4, con una profondità di 1,25 metri per dare a chiunque, anche a chi non sa stare a galla, la possibilità di compiere esercizio in un ambiente dove potersi sentire sempre al sicuro. Per garantire un’acqua pura e salubre, sono stati installati filtri super protettivi, sistema a doppia filtrazione (diatomee e UV) e trattamenti ad alta qualità UV, con 5 ricircoli giornalieri. Ultimi dettagli, indispensabili. Il primo è la temperatura dell’acqua a 30°: comfort e termoregolazione ottimali per un'esperienza perfetta in cui al centro di tutto ci sei tu, la tua salute e il tuo benessere psicofisico.

Anche in acqua, potrai allenarti con l’aiuto della tecnologia e del nostro sistema di telemetria, Rebeat, in grado di fornire in tempo reale l’intensità, la frequenza cardiaca e il numero di calorie dell’allenamento.

La salute delle persone ci sta veramente a cuore e con la misurazione della frequenza cardiaca viene assicurato un esercizio sicuro e mirato, anche in acqua. Il sistema di colori associato all'intensità dell’allenamento guida i nostri tecnici nel consumo calorico della persona allenata, garantendo a quest’ultima risultati mirati per la sua salute.

I format

Ogni percorso sarà guidato e condotto da personal trainer altamente qualificati, in grado di proporre piani personalizzati per adattarsi nella maniera più aderente possibile alle esigenze di ogni individuo.

Il format degli allenamenti? Lezioni individuali o di “personal group training” da un minimo di due fino ad un massimo di dieci persone, sempre della durata di 50 minuti.

Percorsi per adulti, ma non solo: per la prima volta nella storia di Show, anche i più piccoli dai 0-5 anni avranno dei programmi pensati ad hoc per loro, suddivisi in due fasce: 0-3 e 4-5.

I benefici scientifici dell'allenamento in acqua

Da sempre attenti agli allenamenti di personal training a terra, con l’arrivo della proposta acquatica, Show si impegna a migliorare la salute delle persone in modo mirato ed efficace. Oltre le parole, i motivi scientifici alla base di questo assunto sono almeno tre:

• L’acqua fornisce un’adeguata resistenza e migliora la forza acquatica (nello specifico caso metabolica), incrementando la funzionalità cardiaca del corpo di ogni individuo. La resistenza dell’acqua deve essere modulata, ponendo grande attenzione alla fase di accelerazione, attraverso un uso attento delle leve, delle mani, dei piedi, oltre all’uso di eventuali attrezzi a disposizione.

• Gravità: il minor carico meccanico e la diminuzione di peso favoriscono un esercizio mirato e personalizzato senza rischi per l’apparato osteo-articolare, esattamente come quando ci si allena a terra con una squadra di personal trainer a disposizione. In acqua si possono svolgere grandi quantità di lavoro grazie ad una percezione di controllo del corpo differente rispetto alla normalità.

• Nuove scoperte: L’acqua costituisce un’ulteriore opportunità per sviluppare la capacità di esplorare differenti tipi di movimento. D’altronde gli schemi motori acquatici non hanno molte affinità con quelli terrestri. In acqua il corpo si trova a sperimentare sensazioni nuove, che in combinata con gli esercizi a terra, possono apportare grandi benefici al fisico.

Per ulteriori informazioni contattare:

Piscina Show Club

Via Cappelli 16 – Padova

T. 049-9568481

reception@showclub.it

marketing@showclub.it