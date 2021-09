Tennis, a Galzignano il torneo delle giovani promesse

A Galzignano Terme si è concluso il torneo di 3^ categoria maschile e femminile coordinato da Cesare Marsili con 112 partecipanti. Nel maschile l’under 16 vicentino Leonardo Tonin ha messo in fila tutti i contendenti, superandoli in due set. Dietro di lui un altro under 16 vicentino del Bassano Lorenzo Bortolaso. Terzi posti per Riccardo Rosso under 18 del Tc Padova e Giovanni Benedetti under 14 della Canottieri Padova. Nel tabellone principale non è mancata la mina vagante. Si tratta del giocatore di casa, Cristiano Bevilacqua che da Nc oltre a sbaragliare tutti i giocatori di 4^ è riuscito a sconfiggere anche un giocatore di terza categoria. Nel femminile ci sono volute più di due ore di gioco all’under 16 veronese Giorgia Bonanni per vincere la giocatrice di casa Jessica Salvato. Bronzo per Laura Benvegnu del Plebiscito. Inoltre si è distinta nel corso della manifestazione, l’under 16 del Cittadella Gloria Pasinato con 4 vittorie.

Tornei

Sui courts in erba naturale, a San Marco di Resana (Tv) Edoardo Pezzato del Plebiscito si è aggiudicato il primo rodeo di 3^ categoria su questo nuovo club che annovera 4 campi. Al Tc Patavium c’è la seconda giornata “DEL TIGRE” in memoria del compianto Presidente del club Gianfranco Destro. Nella giornata di Sabato 18 verrà effettuato un torneo misto di doppi per info e prenotazioni tennispatavium@gmail.com 370-1295339. A Conselve dal 11/9 torneo giovanile Memorial Perin dagli 11 ai 16 anni con 70 giovani, diretto da Marisa Balielo con la supervisione di Matteo Gagliardo. Al Tc Montecchia sono state affidate le finali che assegnano il titolo regionale dei giocatori di 4^ categoria. Singolari maschili, femminili e doppi maschile e femminile. Sono già oltre 200 i tennisti in lizza sotto l’attenzione di Cesare Marsili.

Weekend

Nel prossimo weekend a Vighizzolo d’Este rodeo Open maschile e femminile sotto la direzione di Roberto Businaro e l’occhio vigile di Ettore Zambotto. Il 22-23-24 Settembre al Commodore di Montegrotto Master finale del Circuito Tennisdance. Vi accedono i migliori 8 giocatori e giocatrici e le quattro migliori coppie dei doppi. Ad Este Open Banca Prealpi maschile e femminile che inizierà il 25/9 fino al 10/10. Iscrizioni entro il 23/9 ore 12 per i giocatori fino ai 3.5; le ore del 26/9 fino ai 2.8; i rimanenti entro le ore 12 del 29/9 all’indirizzo: info@tennisclubeste.com.