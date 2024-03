Banca Annia Padova Women, sfida alla corazzata Giorgione

Big match in programma per la Banca Annia Padova Women, che domenica alle 18, straordinariamente al palasport di Concadalbero di Correzzola, affronta l’Azimut Giorgione. La formazione di Castelfranco Veneto è la capolista del girone, con dieci lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, e non nasconde le ambizioni di salto di categoria, avendo anche ingaggiato nel corso della stagione una giocatrice di esperienza al massimo livello come Stufi.

All’andata, al termine di una rocambolesca partita in cui la Banca Annia aveva annullato anche due match ball, sono state De Bortoli e compagne a imporsi al tie break, nell’unica sconfitta fin qui in campionato delle trevigiane: «Come se non bastasse saranno anche arrabbiate per il risultato dell’andata – scherza coach Lorenzo Amaducci – Loro sono addirittura migliorate, con l’inserimento di una giocatrice di livello assoluto. Per noi sarà una partita molto complessa. Loro hanno cinque attaccanti molto forti e se giocano con la palla in mano sono davvero difficili da contenere. Dovremo battere bene per cercare di costringerle a un gioco più scontato. Sarà comunque una partita molto complessa».

Dopo la sfida con Giorgione il campionato si fermerà per una giornata per la Pasqua, quindi per la Banca Annia ci saranno le ultime cinque partite, decisive per l’esito del campionato: «Cercheremo di fare punti anche con Giorgione, ovviamente – continua Amaducci – Ma le partite fondamentali per raggiungere la salvezza saranno quelle successive, in cui troveremo squadre non dello stesso livello».