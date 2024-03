Banca Annia, successo a Peschiera e terza vittoria consecutiva

Terza vittoria consecutiva per 3-0 della Banca Annia Padova Women, che questa volta si impone in trasferta su Peschiera. La partita è comunque molto equilibrata, soprattutto nel secondo set, con le padovane che comunque riescono sempre a restare davanti nel punteggio e a chiudere i conti senza ulteriori prolungamenti. I tre punti consentono a De Bortoli e compagne di arrivare a una sola lunghezza di distanza in classifica proprio da Peschiera e Noventa Vicentina. A livello individuale, con Peschiera doppia cifra per Comotti a quota tredici e per Biondi e M’Bra a undici.

Nel primo set partono meglio le padrone di casa (4-1), ma la Banca Annia recupera punto a punto e a metà parziale con Comotti e M’Bra pareggia i conti (13-13). Si prosegue ancora punto a punto finchè Biondi e ancora M’Bra firmano il primo break per la Banca Annia (21-18). Nel finale le padovane resistono al ritornod i Peschiera e con Comotti e Romano chiudono il set (25-21).

Biondi e Comotti portano avanti la Banca Annia in avvio di secondo set (5-2). Peschiera ha qualche problema di formazione e concedono qualche punto gratuito alle padovane (14-9). Poi però reagiscono e arrivano fino al meno uno (17-16), preparando a un altro finale in volata. Biondi firma il 23-21, poi Peschiera regala il set ball alla Banca Annia, ma ne annulla due prima che ancora Biondi chiuda i conti (25-23).

Inizio in perfetta parità nel terzo set (4-4 di M’Bra), con la Banca Annia che prende vantaggio con De Bortoli (7-5) e Bondi (11-8). La formazione di Lorenzo Amaducci consolida il vantaggio con Comotti (20-16), ma nel finale Peschiara torna ancora sotto (23-21), finchè ancora Biondi e Comotti non risolvono set e partita (25-22).

«Bene, anche se dobbiamo dirlo ancora a bassa voce – commenta Lorenzo Amaducci a fine gara – Questa è stata una partita comunque lottata, in cui loro soprattutto nel secondo set ci hanno messo in difficoltà. Comunque finalmente stiamo mettendo in campo quello che facciamo in allenamento, siamo più ordinate e abbiamo le idee chiare. All’andata a questo punto avevamo fatto tre punto, ora nove, sicuramente un dato incoraggiante».