Sfiora il tie break ma per Banca Annia alla fine arriva la sconfitta

Per la Banca Annia Padova Women non arrivano punti dalla trasferta trentina con Volano, ma rimane una prestazione di qualità che dà continuità agli ultimi risultati. Per De Bortoli e compagne, che vincono il primo set, c’è anche l’opportunità di portare al tie break una delle big del girone, ma il lunghissimo quarto set finisce 35-33 per le padrone di casa. Comotti è la top scorer con 17 punti (tre a muro), De Bortoli e Romano ne aggiungono 14 a test, la seconda con tre muri personali.

Nel primo set è Volano che prende il primo vantaggio (6-2), ma la Banca Annia recupera punto su punto e arriva a pareggiare sul 17-17 con un ace di Rizzieri, per prendere poi un punto di vantaggio con Romano (18-17). Il finale è punto a punto: Dainese e De Bortoli portano avanti di due lunghezze le padovane (22-20), poi Volano pareggia 23-23 con un ace di Magazza, ma a decidere sono due attacchi di Romano per il 26-24.

Al cambio di campo parte forte Volano (4-1), ma questa volta la squadra di Lorenzo Amaducci non riesce a reagire e si ritrova ad inseguire (18-11). Il finale questa olta è tutto delle padrone di casa che pareggiano i conti con un netto 25-15.

Simile il terzo parziale, con Volano avanti in avvio (10-5) e la Banca Annia che fatica a reagire (18-12). Anche questo set finisce con un netto 25-16 che porta avanti la squadra trentina.

Dopo un inizio equilibrato (4-3 Volano), sembra che le padrone di casa vogliano completare l’opera e si portano 10-4 nel quarto set. De Bortoli e Comotti innescano la rimonta, portando la Banca Annia in scia (15-13 Volano). Con Magazza Volano prova a scappare sul 20-16 e poi sul 23-19, ma Comotti in attacco e due muri di Romano valgono il 24-24. Nel lungo finale punto a punto la Banca Annia ha anche un set ball sul 29-28 firmato De Bortoli e poi sul 33-31 sul muro di Romano, ma alla fine dopo quasi quaranta muinuti di gioco è Volano che chiude 35-33. «Nonostante il risultato una buona partita – commenta Lorenzo Amaducci – Nel secondo e terzo set ci siamo un po’ persi, ma per il resto abbiamo giocato alla pari e se avessimo vinto il quarto set non ci sarebbe stato nulla da dire. Una prestazione più che positiva con una delle squadre più forti del girone. Per noi è fondamentale mantenere questo livello di prestazione. Dopo Giorgione, settimana prossima, ci aspettano tutte partite che saranno come finali».

VOLANO: Sesenna ne, De Val 10, Ottino 10, Mandà ne, Giudice (L), Iob ne, Bortolotti ne, Galbero 3, Campagnolo 11, Pierobon (L), Magazza 23, Petruzziello 20, Bortoli 4. All. Parlantini.

ADUNA: Rizzieri 6, Fregonese 1, Gazzerro (L), Calia ne, Cavalera (L), Biondi 6, Nalin, De Bortoli 11, Romano 14, M’Bra ne, Comotti 17, Gherardi 4, Dainese 5. All. Amaducci.

Arbitri: Iosca e Rizzardo. Parziali: 24-26 (28’), 25-15 (21’), 25-16 (22’), 33-35 (38’). Note. Aduna: battute punto 4, sbagliate 13, muri punto 8, errori 28, 46% eric, 40% att. Volano: bp 7, bs 16, mp 12, err 23, 46% ric. 43% att.