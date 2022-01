Basket in carrozzina: non si ferma la marcia travolgente della Studio3A Millennium Basket

Sabato 8 gennaio 2022, al palasport amico di Piombino Dese, nel match valido per la quarta giornata di andata del girone A, i patavini hanno dato un segnale chiaro di forza e continuità superando con un netto 63 a 38 la Pdm Treviso a facendo proprio l'atteso derby veneto. Per gli uomini di coach Fabio Castellucci è la terza vittoria su tre gare disputate (nell'ultimo turno dello scorso anno avevano riposato) e probabilmente quella sin qui più pesante nella corsa ai primi due posti del gruppo che valgono le semifinali scudetto, l'obiettivo dichiarato della società: i "cugini" dell'ex Bernardis, infatti, prima della sfida erano appaiati al comando della classifica con 4 punti (ma con una gara in più). Ora sono stati decisamente staccati e il Millennium si presenterà da capolista solitaria (con 6 punti) alla sfida al vertice di sabato prossimo, 15 gennaio, dalle 20.30, in casa dei campioni d'Italia di Cantù.

L'incontro non ha praticamente avuto storia ed è stato a senso unico fin dall'inizio, troppo netto il divario tra le due squadre. I padroni di casa sono partiti fortissimo e, trascinati da un Boughania in serata di grazia, devastante al tiro e autore solo lui di 30 punti, hanno subito preso il largo: alla fine del primo quarto la Studio3A era già avanti di 21, 28-7, con una difesa di ferro e percentuali realizzative generali da record, 13 su 17. L'inerzia della partita non è cambiata nei periodi successivi, Padova ha continuato a pressare e colpire, soprattutto (ma non solo) con rapide transizioni, fino alla fine del terzo quarto, in cui si è toccato anche il più quaranta. Solo nell'ultima frazione, complici anche i cambi e le rotazioni, i padovani hanno rallentato e rifiatato e la Pdm ne ha approfittato per ridurre un po' lo svantaggio.

Qualcuno temeva che la lunga sosta (due mesi) del massimo campionato di pallacanestro in carrozzina per gli impegni della Nazionale agli Europei potesse aver spezzato il ritmo e rotto l'incantesimo, e invece no: la Studio3A Millennium Basket ha ripreso il torneo e iniziato il nuovo anno solare come aveva chiuso gli impegni del 2021, ossia vincendo e convincendo. «E' stato un nuovo inizio, una ripartenza, e pause così lunghe rappresentano sempre un'incognita, ma ho ritrovato la squadra dei primi impegni della stagione - commenta comprensibilmente soddisfatto l'allenatore Fabio Castelucci - Boughania è stato strepitoso ma tutti i giocatori hanno disputato una grandissima prova, mettendo in pratica perfettamente quanto studiato in allenamento. Per tre quarti di gara abbiamo tenuto ritmi altissimi e giocato un ottimo basket, sovrastando gli avversari. Una vittoria importante che ci avvicina al nostro traguardo, questo era uno di quei match da portare a casa a tutti i costi, ma adesso testa a Cantù, dove ci aspetta tutta un'altra partita».