Calcio, torna il sorriso a Cittadella: vittoria in zona Cesarini nel derby col Venezia

Il sorriso dei giorni migliori. Anzi, ancor più radioso. Perché mancava da tanto tempo: il Cittadella rialza la testa e si aggiudica in zona Cesarini il derby con il Venezia al "Tombolato".

La partita

I padroni di casa dimostrano sin da subito di voler tornare a provare la gioia della vittoria, e dopo nove minuti si rendono pericolosi prima con Rosafio (colpo di testa respinto da Lezzerini) e poi con Vita, la cui conclusione a botta sicura viene respinta sulla linea da Ceccaroni. Per il resto del primo tempo i granata mantengono il pallino del gioco ma senza creare altre nitide occasioni, e per provare un altro brivido bisogna aspettare il quarto d'ora della ripresa: D'Urso sguscia in mezzo a tre avversari e pesca sul secondo palo Rosafio, che si vede negare la gioia del gol dal secondo salvataggio sulla linea di giornata, questa volta di Lakicevic. Squillo del Venezia al minuto 71 con Longo, che si trova a tu per tu con Paleari ma si fa ipnotizzare. Il "colpo di scena" arriva in pieno recupero: cross di Benedetti, zuccata di Proia in anticipo su Molinaro e rete che si gonfia. Poco dopo il fischio finale: 1-0, e striscia negativa interrotta.