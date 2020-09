Calcio Dilettanti: i comitati regionali chiedono chiarezza alla Figc

Il 31 agosto 2020 si sono riuniti in teleconferenza i Presidenti dei Comitati Regionali dell’Area Nord della Lega Nazionale Dilettanti, con la partecipazione anche del Vice Presidente Florio Zanon.Il confronto avvenuto si è concentrato sull’esigenza di fornire alle Società affiliate delle risposte rispetto ai tanti dubbi prodotti dal testo del Protocollo F.I.G.C. di data 10 agosto 2020.

Attività

L’esigenza manifestata da tutti i Presidenti è stata quella di riprendere l’attività ufficiale della LND e del Settore Giovanile e Scolastico., come già avvenuto in qualche Comitato, esorcizzando il pericolo di doversi poi fermare nuovamente. I Presidenti hanno posto in evidenza i quesiti emersi nelle numerose riunioni con le Società, effettuate presso ogni Comitato con particolare riferimento all’isolamento fiduciario, provvedimento chiaramente cautelare che potrebbe però causare insormontabili impedimenti al regolare sviluppo dell’attività.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Risposte

Detti quesiti sono stati inviati alla L.N.D. e al S.G.S. con la finalità di ottenere delle risposte inequivocabili. Si è inoltre chiesto che nel programmato confronto fra F.I.G.C., L.N.D. e S.G.S. vengano messi a partecipare anche tre Presidenti di Comitati Regionali, uno per l’area nord, uno per l’area centro e uno per l’area sud.