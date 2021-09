Calcio, il Padova si scatena: poker al Legnago e terza vittoria consecutiva in campionato

Il Calcio Padova espugna il "Sandrini" di Legnago con un secco 0-4, conquista la terza vittoria in altrettante partite di campionato e rimane in testa alla classifica a punteggio pieno.

Inarrestabile: il Calcio Padova espugna il "Sandrini" di Legnago con un secco 0-4, conquista la terza vittoria in altrettante partite di campionato e rimane in testa alla classifica a punteggio pieno.

La cronaca

Buon inizio dei padroni di casa, ma sono i Biancoscudati a portarsi in vantaggio sfruttando la prima occasione utile: è il minuto 19 quando Kirwan si avventa sulla palla appoggiatagli da Biasci e dal limite lascia partire un sinistro a giro che non lascia scampo a Corvi. Bisogna aspettare la metà della ripresa per il raddoppio: questa volta Kirwan indossa i panni dell'assistman per Della Latta, che di testa non perdona. Al minuto 73 il tris: Della Latta confeziona un "cioccolatino" per Nicastro, che gonfia la rete ripetendosi poi nel finale con una pregevole semirovesciata.

Il tabellino

LEGNAGO-PADOVA 0-4

Reti: 19' pt Kirwan, 24' st Della Latta, 28' e 44' st Nicastro

Legnago (3-4-2-1): Corvi; Antonelli, Gasparetto (34' pt Bondioli), Ambrosini, Rossi; Salvi, Yabre, Laurenti (22' st Calamai); Contini (14' st Gomez), Giacobbe (22' st Lazarevic); Buric (14' st Sgarbi). A disposizione: Gasparini, Enzo, Milani, Pitzalis, Muteba, Olivieri, Zanetti. All. Colella

Padova (4-3-1-2): Vannucchi; Kirwan, Monaco, Valentini, Curcio (35' st Gasbarro); Saber, Busellato (23' st Pelagatti), Della Latta; Chiricò (9' st Jelenic); Ceravolo (35' st Terrani), Biasci (9' st Nicastro). A disposizione: Donnarumma, Fortin, Germano, Andelkovic, Settembrini, Bifulco. All. Pavanel

Arbitro: Scatena

Ammoniti: Yabre, Giacobbe, Rossi