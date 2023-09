Arcella Under 14, spogliatoio pulito dopo la sconfitta e il Mestrino Rubano ringrazia sui social

Una bella storia di sport e rispetto, quella che arriva dai campi di via Levico a Mestrino. Categoria Under 14 regionale, domenica 17 settembre, per la seconda giornata di campionato si affrontano il Mestrino Rubano del presidente Stefani e la Polisportiva Arcella. Due realtà calcistiche molto attive nel territorio, spesso fucina di talenti per Padova e Cittadella, da sempre attentissime con i loro settori giovanili a farsi promotrici di abitudini sani e salutari come il gioco, il movimento, lo sport e l'attività fisica.

La partita sul campo

Sul campo finisce positivamente per il Mestrino Rubano, con un netto 5 a 0 sull'Arcella e seconda manita consecutiva per i giovani di Nicolò Toffanin. Negli spogliatoi di casa esultanza e cori, dall'altra parte ovvio scoramento, ma al tempo stesso la consapevolezza di aver dato il massimo. Tutti vanno verso casa, chi più felice come la squadra di casa, chi meno come gli ospiti. In Via Levico è quasi ora di pranzo e nella pulizia degli ambienti dove si cambiano i ragazzi, spesso ci sono volontari che aiutano queste società a tenerli puliti ed igienicamente impeccabili. E qui viene il bello della storia, perché quando gli ultimi ragazzi dell'Arcella lasciano lo spazio, ecco la sorpresa: spogliatoi lindi, pulitissimi, come è documentato nella foto sopra. «Non è la prima volta che l'Arcella lascia gli spogliatoi così puliti. Anche l'anno scorso avevano fatto lo stesso», ha voluto precisare Enrico Rettore, responsabile del settore giovanile del Mestrino Rubano. «Quando i nostri volontari possono godersi solamente la partita, ci fa piacere ed è giusto sottolinearlo pubblicamente».

Ecco il messaggio integrale postato sulla pagina Fb del Mestrino Rubano

"Il calcio è il gioco più bello del mondo e può trasmettere messaggi importanti, come quello del #rispetto!

Facile fare bella figura quando si vince, è ben più complicato quando si perde.

L’esempio virtuoso l’hanno dato, domenica scorsa, i giocatori e lo staff della formazione Under 14 Regionale dell' Unione Sportiva Arcella che, nonostante la sconfitta contro i nostri pari età, hanno lasciato lo spogliatoio in condizioni impeccabili e persino un biglietto di ringraziamento. 'Vogliamo considerare casa nostra gli spazi ed i luoghi che utilizziamo quando giochiamo in trasferta, per questo motivo le nostre squadre lasceranno gli ambienti come li hanno trovati....' si legge nel volantino.

Grazie di cuore all' Unione Unione Sportiva Arcella - Polisportiva Arcella per aver lasciato così lo spogliatoio e in bocca al lupo per il prosieguo della stagione.

Faremo nostro questo importante messaggio."