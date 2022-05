Calcio, che brividi per il Padova: perde con la Juve Under 23 ma passa comunque in semifinale

I tifosi Biancoscudati sono davvero destinati a soffrire: il Padova perde 0-1 in casa contro la Juventus Under 23 nella sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale di serie C ma apssa comunque in semifinale, dove affronterà il Catanzaro.

La cronaca

Partita subito vivacissima, con un'occasione per parte nel primo minuto. I Biancoscudati provano poi ad alzare il baricentro, ma sono i bianconeri a passare in vantaggio dopo dodici minuti: cross basso di Soulé per Barrenechea sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e il centrocampista uruguaiano con un sinistro di prima intenzione trafigge Donnarumma. Il Padova si riorganizza, e a metà frazione sfiora il pareggio prima con un destro dai 25 metri di Germano respinto dalla traversa e quindi con un sinistro a giro di prima intenzione di Chiricò terminato a lato di pochissimi centimetri. Il Padova continua a spingere nel finale di frazione, ma senza creare occasioni pericolose. Di questo tenore anche la prima metà della ripresa, con entrambe le squadre che peccano di imprecisione: per vedere la prima occasione bisogna aspettarre il minuto 71, con Israel che deve superarsi per mettere in angolo il cross di Germano deviato da Anzolin. I 4mila dell'Euganeo sudano invece freddo tre minuti dopo, quando Germano evita lo 0-2 grazie a un prodigioso recupero su Da Graca, che era arrivato a tu per tu con Donnarumma.