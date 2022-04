Calcio, colpaccio Biancoscudato: il Padova batte il Südtirol e conquista la Coppa Italia di serie C

Che successo: il Padova batte 0-1 il Südtirol nella finale di ritorno di Coppa Italia in quel di Bolzano (l'andata all'Euganeo era terminata 0-0) e conquista il trofeo.

La cronaca

Primo tempo tutt'altro che avaro di emozioni ma privo di conclusioni a rete: i padroni di casa spingono con insistenza mettendo in apprensione in almeno cinque occasioni i Biancoscudati, che invece faticano a tenere il ritmo di Tait e compagni. Nella ripresa il copione non sembra cambiare: il Südtirol continua infatti a premere, mentre il Padova pensa più a difendersi provando a far male in contropiede. Al minuto 64 il punto di rottura della partita: Jelenic batte una potente punizione dai 25 metri, la traiettoria non è angolata ma Meli, portiere del Südtirol, la vede all'ultimo istante venendo trafitto. Il Südtirol non riesce più a reagire, ed è il Biancoscudo a trionfare.