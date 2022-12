Calcio, Padova eliminato ai quarti di Coppa Italia: contro la Juve Next Gen termina 1-2

Si interrompe ai quarti il sogno di concedere il bis in Coppa Italia: il Padova perde 0-2 tra le mura amiche della stadio Euganeo contro la Juventus Next Gen.

La cronaca

La partita è sin da subito vivissima, con le due squadre che cercano subito di passare in vantaggio: la più determinata è quella biancoscudata, che intorno al quarto d'ora sfiora il gol in tre distinte occasioni con Radrezza, Gagliano e Germano, i quali trovano però sulla loro strada Raina. Nel finale di tempo le due occasioni più clamorose: prima Cretella colpisce la traversa con una girata di destro, e poi gli ospiti passano in vantaggio ma si vedono annullare la rete del possibile 1-0 per fuorigioco di Cerri. Il quale si rifà al settimo minuto della ripresa: azione insistita di Iocolano, e la palla arriva proprio a Cerri, che non lascia scampo a Zanellati. Il raddoppio arriva meno di tre minuti più tardi: azione personale di Sekulov, che si fa 60 metri palla al piede e batte ancora Zanellati con un diagonale. Colpito da due pugni da ko, il Padova abbozza una timida reazione: il gol della bandiera arriva in pieno recupero con De Marchi, ma non basta per evitare la sconfitta.