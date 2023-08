Calcio, c'è un nuovo attaccante per il Padova: è Simone Palombi

Era finito da tempo nel mirino della società biancoscudata, che ha affondato il colpo decisivo: il Calcio Padova ha formalizzato l’accordo con l’attaccante classe 1996 Simone Palombi, che ha siglato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Simone Palombi nasce a Tivoli il 23 aprile 1996 ed è un attaccante di 182 centimetri. Cresce calcisticamente nella Lazio dal 2001 al 2016 arriva ad indossare la maglia della Primavera e a disputare il Torneo di Viareggio. Il suo esordio tra i professionisti arriva però nel 2016/2017 con la Ternana in prestito in Serie B, dove disputa 28 partite mettendo a segno 8 reti, più una marcatura in Coppa Italia. Torna alla Lazio la stagione successiva esordendo in Serie A il 20 agosto 2017 contro la Spal e disputando due gare in Europa League contro Zulte Waregem e Vitesse. Nel gennaio 2018 passa alla Salernitana dove colleziona altri 14 gettoni ed una rete contro il Venezia. Nella stagione 2018/2019 si trasferisce al Lecce, sempre in Serie B, mettendo a segno 8 reti in 29 incontri, più una marcatura in Coppa Italia. Nel 2019/2020 arriva la chiamata in cadetteria della Cremonese dove realizza 6 reti in campionato e 2 in Coppa Italia in 36 apparizioni. Nel 2020/2021 si trasferisce in prestito, sempre in B, al Pisa, dove realizza 5 reti in 35 apparizioni. La stagione successiva viene acquistato dell’Alessandria a titolo definitivo, neopromossa in B, dove mette a segno 3 reti in 31 incontri. Nell’estate 2022/2023 si trasferisce al Pordenone in prestito (Serie C girone A) dove segna 2 gol in 22 incontri. Simone Palombi ha anche disputato nel 2014 3 gare con l’Italia Under 19, contro Georgia, Belgio ed Albania, mettendo a segno 2 reti. Inoltre ha collezionato 3 presenze nel 2017 con la Nazionale Under 21 contro Spagna, Serbia e Norvegia.