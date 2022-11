Biancoscudati condannati a vincere per dare un senso alla stagione

Dopo il "cin cin" di Coppa contro il Gubbio, il Padova si rituffa nel campionato di Lega Pro girone A. Domani, 19 novembre, alle 17,30 allo stadio Euganeo arriverà l'Albinoleffe per la quattordicesima giornata. Dopo gli ultimi risultati altalenanti e la sconfitta del turno precedente contro la Pro Sesto che di fatto non ha rubato nulla, l'undici del tecnico Bruno Caneo è chiamato ad un pronto riscatto per evitare di essere risucchiati nell'anonima metà classifica, con lo spettro dei play out non più così lontano. Quello che ad oggi appare chiaro, è che non si tratti di un problema di "rosa" visto che il Padova nomi alla mano, è attrezzato per fare un campionato di vertice, ma di un blocco psicologico che sta rendendo difficile anche l'ordinario. Ecco perchè la sfida a domicilio di domani potrebbe davvero rappresentare la svolta per tornare a guardare il proseguo del campionato con rinnovato entusiasmo.

I convocati

PORTIERI: Donnarumma, Fortin, Zanellati. DIFENSORI: Belli, Calabrese, Curcio, Germano, Valentini, Zanchi. CENTROCAMPISTI: Cretella, Dezi, Franchini, Jelenic, Radrezza, Vasic. ATTACCANTI: Ceravolo, De Marchi, Gagliano, Ghirardello, Liguori, Piovanello, Russini

La classifica

Pordenone 26, Renate 24, Novara e FeralpiSalò 23, Lecco e Prosesto 21, Vicenza 20, Juventus 23 e Padova 19, Arzignano, Pro Patria e Pergolettese 18, Pro Vercelli, Sangiuliano 17, Albinoleffe 16, Mantova 14, Trento 13, Triestina 11, Piacenza 8, Virtus Verona 7.