Alla ripresa sarà già big match per il Padova nella tana del Vicenza

Dopo la vittoria di misura contro la Pro Vercelli di venerdì 23 dicembre, il campionato di calcio di Lega Pro girone A si prende una pausa. Si torna in campo l'8 gennaio e il match in programma per i biancoscudati è di quelli da far venire la pelle d'oca.

Vicenza-Padova

Non sarà una sfida facile per i ragazzi del neo tecnico Torrente. All'andata il Padova giocò una delle partite più belle della stagione, vincendo 2-1 grazie alle reti di Dezi su rigore e Russini a pochi minuti dal termine. Il momentaneo pareggio di Stoppa a poco servì al Vicenza. Ora però la musica sembra cambiata, il Vicenza sembra aver trovato la quadratura del cerchio e vola nei quartieri nobili della classifica. Servirà il Padova migliore per strappare un risultato di prestigio.

La ventunesima giornata

Albinoleffe-Pro Sesto; Juventus U23-Pordenone; L.R. Vicenza-Padova; Novara-Mantova; Pergolettese-Lecco; Pro Patria-Feralpi Salò; Pro Vercelli-Trento; Sangiuliano City-Renate; Triestina-Arzignano; Virtus Verona-Piacenza

La classifica

FeralpiSalò 38, L.R. Vicenza 37, Pordenone 36, Pro Sesto, Lecco 35, Renate 33, Pro Patria 32, Novara 28, Pro Vercelli, Padova 27, Arzignano, Juventus U23 26, Albino Leffe, Mantova 24, Sangiuliano City, Virtus Verona 23, Pergolettese 22, Trento 17, Piacenza 16, Triestina 15