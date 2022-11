Sfida di Coppa contro il Gubbio per dimenticare i dolori del campionato

Oggi 16 novembre alle 14,30 allo stadio Euganeo di Padova è in programma il terzo turno di Coppa Italia di Serie C. I biancoscudati di mister Caneo affrontano il Gubbio di Piero Braglia che ben si sta destreggiando nel girone B della serie C.

La sfida

Quella odierna sarà la sfida per ritrovare quelle giuste sensazioni che in campo il Padova pare abbia smarrito negli ultimi appuntamenti di campionato. Non sarà una partita facile, con il terreno allentato a causa della pioggia, ma gli undici di Caneo hanno la voglia di passare il turno e di proseguire l'avventura in Coppa Italia.

I convocati del Padova

PORTIERI: Donnarumma, Fortin, Zanellati. DIFENSORI: Belli, Calabrese, Curcio, Gasbarro, Germano, Monaco, Valentini, Vasic, Zanchi. CENTROCAMPISTI: Bacci, Busellato, Cretella, Dezi, Franchini, Jelenic, Miccoli, Radrezza. ATTACCANTI: Beccaro, Bifulco, Ceravolo, De Marchi, Gagliano, Ghirardello, Terrani