Padova Primavera, è derby senza reti contro il Vicenza

Pari senza gol e qualche rimpianto per il Padova Primavera nel derby contro il Vicenza. Al Senza Frontiere di Abano gara aperta, ma senza marcature, con i ragazzi di Rossettini che fanno sicuramente qualcosa in più per portare a casa la posta in palio, senza trovare il primo gol di questo 2024. Dopo la sconfitta della settimana scorsa sul campo della Reggiana, per i giovani biancoscudati è un punto che fa morale, con la zona playoff sempre a -3.

Contro i berici gara bruttina, con i berici molto fisici in modalità uomo su uomo e particolarmente propensi al fallo tattico, spezzatando spesso e volentieri la contesa. I giovani di Rossettini, calati nella parte, giocano meglio nel primo tempo soprattutto con Piva. Quest'ultimo, sempre nei primi 45', a tu per tu con Siviero si fa ipnotizzare dal portiere vicentino. Più Padova rispetto al Vicenza nella prima parte di gara, mentre nelle ripresa la gara si infossa tra imprecisioni e pochi spazi. Da segnalare una buona prestazione dei difensori padovani, in particolare Susanu, Leoni e Grosu, e proprio il numero 3 biancoscudato - nel finale - per poco non pesca la matta in contropiede, ma il suo assist per Beccaro non viene sfruttato dal bomber patavino.

Questo il pensiero di mister Rossettini a margine del match: «Sono contento perchè era importante riprendere a fare punti. Non prendere gol è un'ottima notizia, dobbiamo tornare a riprendere a segnare, perché ultimamente stiamo facendo fatica»



Questo il tabellino della gara nel padovano:



PADOVA-VICENZA 0-0

FINE PRIMO TEMPO 0-0



PADOVA

Mangiaracina; Susanu, Leoni, Tiveron (dal 20' s.t. Salvagno), Boi, Simionato, Grosu (dal 39' s.t. Bresciani), Caporello, Toldo (dal 20' s.t. Montrone), Piva (dal 30' s.t. Degbe), Beccaro (dal 39' s.t. Badalì)

PANCHINA Fall, Siviero, Benhassine, Antonello, Giacometti, Varagnolo, Gobbato

ALLENATORE Rossettini

VICENZA

L.Siviero; Sacchetto, Golin, Imbevaro (dal 13' s.t. Basilisco), Vescovi, Morittu, Busato (dall'8' s.t. Alessi), Mogentale, Tamiozzo (dal 13' s.t. Romio), Mion (dal 34' s.t. Chajari), Garnero (dal 34' s.t. Mores)

PANCHINA Gallo, Zorzi, Cazzin, Muraro, Trevisan, Parlato

ALLENATORE Rigoni

ARBITRO Virgilio di Trapani

ASSISTENTI Marchetti-Cadirola



AMMONITI Toldo (P), Tiveron (P), Montrone (P), Golin (V), Sacchetto (V)



NOTE Corner 4-0; Recupero P.t. 1', S.t. 5'