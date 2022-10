Calcio, termina 1-1 il posticipo tra Padova e FeralpiSalò

Dopo quattro vittorie arriva il pareggio: termina 1-1 il posticipo tra Padova e FeralpiSalò.

La cronaca

Partita subito vibrante: prima il Padova sfiora il gol con Russini, che dal limite dell'area piccola spara clamorosamente a lato, e quindi è la FeralpiSalò a far tremare i 4.500 dell'Euganeo con Guerra, che a porta quasi sguarnita colpisce il palo interno. Il risultato si sblocca al minuto 41: tiro di Russini ribattuto dalla difesa della Feralpi, la palla arriva a Dezi che lascia partire un sinistro di prima intenzione che termina sotto alla traversa. I salodiani non ci stanno, e pareggiano al sesto minuto della ripresa: Icardi, lasciato troppo libero in mezzo all'area, raccoglie il cross dalla destra e di testa gonfia la rete. Da quel momento inizia una nuova partita, con le due squadre che cercano di piazzare il colpo del ko rischiando anche più del dovuto, tra gol annullati per fuorigioco (alla FeralpiSalò) e conclusioni decisive ribattute (al Padova). Le difese, però, reggono, e la sfida termina 1-1.