Calcio, finisce il sogno-playoff del Padova: la Virtus Verona passa con l'aiuto dell'arbitro

Una beffa atroce: il Padova esce dai playoff battuto 0-1 dalla Virtus Verona al termine di una sfida dominata e condizionata dalle scelte arbitrali.

La cronaca

Il primo tempo è tutto di marca biancoscudata: la prima occasione al 17esimo con un sinistro rasoterra di Liguori, ma il tiro è troppo centrale e diventa facile preda di Giacomel. Il portiere dei rossoblu si ripete anche al 32esimo sul sinistro a giro di Radrezza, tuffandosi sull sua destra e respingendo la conclusione. Nella ripresa è ancora il Padova a rendersi pericoloso per primo: sinistro radente di Liguori, la palla fa la barba al palo e termina a lato. A seguire la prima vera occasione della Virtus Verona: ci Tronchin dai 25 metri, Donnarumma mette in angolo con la mano di richiamo. Al 63esimo è il Padova a sfiorare il vantaggio con una girata di testa di Bortolussi: la palla è destinata all'angolino ma Giacomel con un gran colpo di reni riesce a respingere la sfera. Al 71esimo il clamoroso errore dell'arbitro Francesco Carrione di Castellamare di Stabia: Liguori viene atterrato in area, ma il direttore di gara concede punizione dal limite. A nove minuti dal termine la beffa: Juanito Gomez inventa un sinistro a giro dal limite dell'area che non lascia scampo a Donnarumma, portando avanti la Virtus Verona. Un minuto più tardi lo stesso Donnarumma viene espulso dall'arbitro Carrione per un presunto fallo di reazione su Gomez. In pieno recupero Ceravolo colpisce la traversa.