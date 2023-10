Bernardi crea, Costa pararigori! Il Pozzonovo vola in testa alla classifica

Un giorno verrà spiegato il mistero per cui un giocatore come Simone Bernardi si trova in Promozione e non in Eccellenza o in Serie D. È grazie al suo talento ed una intelaiatura di primo ordine se il Pozzonovo di Massimiliano Sabbadin liquida in 42' la pratica Villatora Saonara, centra la terza vittoria in quattro giornate e si porta al primato solitario in classifica grazie al concomitante 2-2 del Monselice sul campo del Loreo. Il Sabbadin bis prosegue come meglio non potrebbe. La squadra è tutta alla stessa pagina, pragmatica, essenziale, viva, con alcune individualità che fanno la differenza, vedi Costa in occasione del rigore parato su Veronese con il risultato sull'1 a 0.

Avvio feroce dei padroni di casa, che sfiorano il bersaglio già al 2’ con una punizione dai venti metri di Simone Bernardi che sibila sul fondo ad una spanna dalla traversa. Il Pozzonovo insiste e all’8’ mette la freccia: verticalizzazione di Massimiliano Gallo per Alberto Franchin, che elude il fuorigioco e a tu per tu con Luca Agostini lo fredda con un chirurgico rasoterra.

Il SaonaraVillatora reagisce e al 13’ va ad un passo dal pareggio con un bel numero di Alessandro Veronese, che semina in slalom un paio di avversari e spara una botta dal limite su cui Bryan Costa salva tutto con una splendida respinta in tuffo: l’azione prosegue ed è l’ex di turno Alberto Correzzola a scherzare in piena area, con un dribbling di tacco che induce il diretto avversario al fallo da rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso Veronese, che si fa però ipnotizzare da Costa e si vede addirittura bloccare in presa la conclusione a pelo d’erba.

Da gol mancato a gol subìto, perché al 19’ è il Pozzonovo a piazzare il 2-0 con una punizione dal limite di Bernardi, che si conferma un cecchino e non lascia scampo ad Agostini.

Il SaonaraVillatora accusa il colpo e al 38’ la scena rischia di ripetersi: altro piazzato dai venti metri, finta di Bernardi e destro a giro all’incrocio dei pali di Luca Marzola sventato da uno strepitoso volo dell’estremo difensore ospite. Sul corner successivo la sfera piomba sui piedi di Franchin, il cui destro a colpo sicuro viene murato sulla linea dal provvidenziale salvataggio di Alberto Vignato.

Il Pozzonovo esonda e al 42’ è l’incontenibile Bernardi a griffare il 3-0 a coronamento di una bella imbucata centrale. Nella ripresa i padroni di casa controllano il risultato, anche se il palo dell'ex Correzzola al 72' e il rigore parato da Costa sempre sull'11 ospite rischiano di aprire una gara mai in discussione.

La squadra di Sabbadin dal canto suo sfiora il poker in due occasioni. Jacopo Rizzieri spedisce sul fondo di esterno destro un sontuoso scavetto di Marzola, poi è Rosa a vedersi respingere da Agostini una bella girata mancina sull’ennesimo assolo di Bernardi.

Questo il tabellino della gara:

POZZONOVO-SAONARAVILLATORA 3-0

POZZONOVO: Costa, Et Tahiry, Convento (44’ s.t. Ruggero), Gallo (36’ s.t. Rosa), Vianello, Colman Castro, Franchin (19’ s.t. Rizzieri), Badiello, Biancato (24’ s.t. Colò), Bernardi, Marzola (46’ s.t. Violato). A disp. Belluco, Gherardo, Bortoluzzi, Poncia. All. Massimiliano Sabbadin.

SAONARA VILLATORA: Agostini, Volpin, Cavallini, Vignato, Minotto, Fortini (16’ s.t. Vignaga), Cacco (16’ s.t. Rigato), Hatimi (48’ p.t. Guzzo), Alessandro Veronese (1’ s.t. Nucibella), Baliello (33’ s.t. Salmaso), Correzzola. A disp. Hoxha, Boldrin, Francesco Veronese. All. Gualtiero Grandini.

ARBITRO: Sartore di Padova.

RETI: 8’ p.t. Franchin, 19’ p.t. e 42’ p.t. Bernardi.

NOTE: Spettatori 170 circa. Ammoniti Bernardi, Fortini, Gallo, Vignato, Colman Castro e Cavallini. Angoli: 3-4. Fuorigioco: 2-3. Recuperi: 4’ e 4’