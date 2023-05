Promozione, girone C: Cavarzere un cambio di troppo, Villafranchese in finale playoff

Quando un cambio in più ti cambia la vita, in peggio, e ti fa perdere la partita. È quanto successo al Cavarzere nella finale playoff di domenica contro la Villafranchese. Sul campo i veneziani vincono in 8 contro 11 con il risultato di 2 a 1 sul campo della Villafranchese, con un'impresa ai limiti del leggendario per gli uomini di Mantoan. Peccato che anziché fermarsi a 5 sostituzioni, nei supplementari, ecco il sesto cambio dei lagunari che costa caro, carissimo. Un po' quanto accaduto alla Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia di due anni fa, all'epoca diretta da Paulo Fonseca, contro lo Spezia. Anche in quel caso 0-3 a tavolino per i liguri e giallorossi fuori dalla competizione. Inevitabile anche oggi il ricorso padovano e il verdetto del giudice sportivo regionale a favore della squadra presieduta da Guerriero: ad andare in finale contro il Monselice domenica 7 maggio ci vanno proprio i ragazzi di Guerra, che avranno il privilegio, in quanto secondi in classifica, di giocare il match in casa.

Questa la delibera integrale del giudice sportivo regionale:

In riferimento alla gara del 30/04/2023 VILLAFRANCHESE - CALCIO CAVARZERE

La soc. Villafranchese ha proposto ricorso avverso la gara in oggetto lamentando errore da parte della soc. Calcio Cavarzere avendo la stessa all'inizio dei tempi supplementari effettuato la sesta sostituzione contrariamente al regolamento del torneo che prevede un massimo di n. 5 sostituzioni.

Non sono pervenute controdeduzioni dalla soc. Calcio Cavarzere. Il giudice sportivo, visto il rapporto arbitrale da cui risulta che effettivamente la soc. Calcio Cavarzere ha effettuato n. 6 sostituzioni anzichè n. 5 come ammesso dalle norme generali, e non sussistendo nel campionato in questione la possibilità di cui alla regola n. 2 del gioco del calcio della ulteriore sostituzione oltre le 5 già effettuate all'inizio dei tempi supplemetari, delibera:

- di sanzionare la soc. Calcio Cavarzere con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato VILLAFRANCHESE -CALCIO CAVARZERE 3 - 0, nonchè con l'ammenda di euro 50,00.

- di inibire il dirigente accompagnatore Voltan Vanni (soc. Calcio Cavarzere) fino al 15.05.2023.

- Non si autorizza l'addebito della tassa.