Promozione, Trofeo Veneto: il riepilogo della 3°giornata

Terza giornata ricca di emozioni in Trofeo Veneto Promozione. Pareggio pirotecnico ed inutile per il Merlara nel Q4 sul Cologna Veneta, mentre nel girone dell'Alta Padovana (Q8) il Galliera termina a punteggio pieno ed avanza nella fase ad eliminazione diretta contro il Valbrenta. Monselice, già sicuro del pass nel Q10, perde malamente a Pozzonovo (4-0 per gli uomini di Sabbadin). Nello stesso girone l'Azzurra Due Carrare perde contro il Rovigo. Nel Q11 avanza la Piovese al turno successivo, grazie ad un dilagante 4 a 0 sul Saonara Villatora, mentre finisce in parità tra Vigontina San Paolo e Dolo Pianiga. Nel Q12 pareggio pazzo tra Villafranchese e Limena. Avanti per 2 a 0 gli uomini di Guerra, subiscono la rimonta e il sorpasso del Limena, salvo riacciuffare il pari a tempo quasi scaduto. Vince anche l'Ambrosiana Trebaseleghe, anche se ad andare avanti è l'Union Pro.

Gli abbinamenti degli ottavi si disputeranno l'11 ottobre, con il sorteggio a stabilire chi gioca in casa:



Castelnuovo DG - Pedemonte

Belfiorese - Atletico Città di Cerea

Montebello - Dueville

Valbrenta - Galliera

Cavarzere - Monselice

Piovese - Limena

Union Pro - Caerano

Longarone - Fontanelle



Di seguito tutti i risultati e le classifiche:



Q4: Bevilacqua, Cerea, Cologna Veneta, Merlara

1°Giornata - 27/08/2023 h 16:30

Cologna Veneta-Cerea 3-4

Merlara-Bevilacqua 1-0

2°Giornata - 03/09/2023 h 15:30

Cerea-Merlara 2-1

Bevilacqua-Cologna Veneta 0-1

3°Giornata - 20/08/2023 h 20:30



Cerea-Bevilacqua 1-3

Merlara-Cologna Veneta 3-3

Classifica

Cerea 6 Cologna Veneta 4 Merlara 4 Bevilacqua 3

---------------------------

Q8: Fontanivese San Giorgio, Galliera, San Giorgio in Bosco, Salvatronda

1°Giornata - 27/08/2023 h 16:30

Fontanivese San Giorgio-Galliera 1-2

San Giorgio In Bosco-Salvatronda 1-0

2°Giornata - 03/09/2023 h 15:30

Galliera-San Giorgio in Bosco 3-1

Salvatronda-Fontanivese San Giorgio 4-3

3°Giornata - 20/08/2023 h 20:30



Galliera-Salvatronda 2-0

San Giorgio in Bosco-Fontanivese San Giorgio 0-0

Classifica

Galliera 9 San Giorgio in Bosco 4 Salvatronda 3 Fontanivese San Giorgio 1

------------------

Q10: Azzurra Due Carrare, Nuovo Monselice, Pozzonovo, Rovigo

1°Giornata - 27/08/2023 h 16:30

Monselice-Rovigo 2-0 (29’ p.t. Djordjevic, 17’ s.t. Fabris)

Pozzonovo-Azzurra Due Carrare 0-0

2°Giornata - 03/09/2023 h 15:30

Azzurra Due Carrare-Monselice 0-1

Rovigo-Pozzonovo 3-2

3°Giornata - 20/08/2023 h 20:30



Pozzonovo-Monselice 4-0

Rovigo-Azzurra Due Carrare 2-0

Classifica

Monselice 6 Rovigo 6 Pozzonovo 4 Azzurra Due Carrare 2

-------------------------

Q11: Dolo Pianiga, Saonara Villatora, Piovese, Vigontina San Paolo

1°Giornata - 27/08/2023 h 16:30

Dolo Pianiga-Saonara Villatora 2-1

Vigontina San Paolo-Piovese 2-1

2°Giornata - 03/09/2023 h 15:30

Saonara Villatora-Vigontina San Paolo 0-0

Piovese-Dolo Pianiga 2-0

3°Giornata - 20/08/2023 h 20:30



Piovese-Saonara Villatora 4-0

Vigontina San Paolo-Dolo Pianiga 2-2

Classifica

Vigontina San Paolo 7 Piovese 6 Dolo Pianiga 3 Saonara Villatora 1

--------------------------

Quadrangolare 12: Arcella Padova, Limena, Torre, Villafranchese

1°Giornata - 27/08/2023 h 16:30

Limena-Arcella 2-1

Villafranchese-Torre 1-0

2°Giornata - 03/09/2023 h 15:30

Arcella-Villafranchese 2-3

Torre-Limena 1-3

3°Giornata - 20/08/2023 h 20:30



Arcella-Torre (in campo giovedì 21/09)

Villafranchese-Limena 3-3

Classifica

Limena 7 (differenza reti a favore del Limena) Villafranchese 7 Arcella 0 Torre 0

--------------------------

Quadrangolare 13: Ambrosiana Trebaseleghe, Real Martellago, Robeganese Salzano, Union Pro

1°Giornata - 27/08/2023 h 16:30

Robeganese Salzano-Ambrosiana Trebaseleghe 1-2

Union Pro-Real Martellago 1-0

2°Giornata - 03/09/2023 h 15:30

Ambrosiana Trebaseleghe-Union Pro 1-4

Real Martellago-Robeganese Salzano 0-0

3°Giornata - 20/08/2023 h 20:30



Ambrosiana Trebaseleghe-Real Martellago 2-1

Union Pro-Robeganese Salzano 1-0

Classifica