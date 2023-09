Verso Cittadella-Como: le 5 curiosità da sapere sulla 6°giornata

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria di Genova e per il Cittadella di Gorini è già tempo di pensare all'impegno di domenica 24 settembre alle 16:15 contro il Como, valido per il 6°turno del campionato di Serie BKT. Ecco le cinque curiosità in vista della sfida del Tombolato.

? Dopo aver segnato almeno due gol nelle prime quattro sfide contro il Como in Serie B (2V, 1N, 1P), il Cittadella è rimasto a secco nelle due più recenti (1N, 1P). In compendo la squadra di Gorini è rimasta imbattuta nelle tre partite casalinghe contro il Como in Serie B: dopo un successo nel 2001, due pareggi nel 2021 e nel 2023.

? Il Cittadella ha mantenuto la porta inviolata nelle prime due partite casalinghe di questo campionato e in Serie B non ha mai conquistato tre clean sheet nelle prime tre gare interne stagionali, mentre il Como arriva in Veneto in un buon stato di forma. Dopo aver vinto le ultime due partite di Serie B Longo sogna di centrare il tris, cosa che non accade nella competizione da novembre 2021.

? Domenica speciale per Simone Branca: se giocherà dal 1' centrerà la sua 150ª partita da titolare nel campionato cadetto.

? Cas Odenthal ha segnato contro la Ternana i suoi primi due gol in Serie B; all’età di 22 anni e 356 giorni è diventato il più giovane difensore a realizzare una doppietta nella competizione da Simone Canestrelli il 2 ottobre 2021 (21 anni e 21 giorni).