Cittadella dopo la Samp è notte fonda: Como corsaro al Tombolato!

Un film già visto e un pomeriggio da dimenticare per il Cittadella. Il Como vince e convince al Tombolato, dando una sonora lezione di gioco agli uomini di Gorini. Esattamente come il Bari lo scorso 8 dicembre 2022, anche in questo caso un 3 a 0 che sta stretto agli ospiti, padroni del campo e del gioco e protagonisti di una partita di intensità mostrousa. Dopo la sbornia di complimenti post Sampdoria, giornata storta per gli uomini di Gorini, con cattive notizie, qualora non bastassero quelle sul campo, dall'infermeria: l'uscita dal campo anzitempo di Branca, decisamente poco rassicurante.

FRARE, CHE FRITTATA! Un minuto e dieci secondi: tanto basta al Cittadella per andare sotto. Frare disimpegna in malo modo sui piedi di Da Cunha che non ci pensa due volte e mette in moto Iovine sulla destra, che si incunea in area di rigore e serve l'accorrente Ioannoi dalla parte opposta, che insacca senza problemi. Seconda rete stagionale per il cipriota, Como in versione catapulta Atalanta di Gasperini. Gara subito in discesa per Longo e Cittadella vittima dei fantasmi dello scorso dicembre, quando dopo la vittoria contro il Genoa, perse contro il Bari in casa con un netto tr che sbatte sul muro coordinato da Odenthal in difesa ed Abilgaard in mezzo.

DIFESA IN BAMBOLA. L'unico tiro dei primi 45' del Citta verso la porta di Semper è una punizione dalla destra di Branca, parata agevolmente da Semper. Per il resto encefalogramma piatto per i locali, mentre il Como colleziona un'altra super palla gol con Cutrone al 23', con Kastrati superbo in uscita a salvare il risultato. È solo l'antipasto del raddoppio, che arriva al 32'. Cross rasoterra di Bellemo dalla destra, Cutrone riceve palla in area di rigore ed in mezzo a tre difensori esplode un sinistro potentissimo che buca l'incolpevole Kastrati. E cinque minuti dopo potrebbe esserci il tris, ma il rasoterra dell'ex Nizza si stampa sul palo. Sussulti di Cittadella arrivano in chiusura di frazione, quando su palla inattiva Pandolfi e Pavan vengono murati nella stessa azione da Odenthal e Barba.

ANCORA CUTRONE. Due cambi all'intervallo per Gorini e il risultato cambia, ancora una volta in favore del Como. Erroraccio di Carissoni in disimpegno e con tre tocchi il Como va in gol. Ioannou recupera la palla e si invola sulla sinistra dopo una splendida raffinazione di Da Cunha con il cipriota puntuale al centro per Cutrone che supera in uscita Kastrati. Tre a zero del Como e gara che va ai titoli di coda con l'infortunio di Branca alla coscia destra, proprio nel giorno della sua presenza 150 in B. E mercoledì c'è la trasferta di Catanzaro, a questo punto decisamente delicata dopo la scoppola contro gli uomini di Longo.

Questo il tabellino del Tombolato

CITTADELLA-COMO 0-3

PRIMO TEMPO 0-2

MARCATORI Ioannou (Co) al 2’ p.t., Cutrone (Co) al 32’ p.t.; Cutrone (Co) al 5’ s.t.

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Carissoni 5, Pavan 5, Frare 5, Giraudo 5; Vita 5 (dal 35’ Kornvig s.v.), Branca 5,5 (dal 6’ s.t. Danzi 5,5), Mastrantonio 5 (dal 1’ s.t. Amatucci 5); Tessiore 5 (dal 19’ s.t Cassano 6); Pittarello 5, Pandolfi 5,5 (dal 1’ s.t. Maistrello 6)

PANCHINA Maniero, Angeli, Salvi, Rizza, Carriero, Magrassi, Baldini

ALLENATORE Gorini 5

COMO (3-4-2-1)

Semper 6; Curto 7, Odenthal 7, Barba 6,5 (dal 38’ s.t. Solini s.v.); Iovine 7, Bellemo 7 (dal 29’ s.t. Baselli 6), Abildgaard 7, Ioannou 7; Verdi 6,5 (dal 21’ s.t. Kone 6), Da Cunha 7,5 (dal 29’ s.t Kerrigan 6); Cutrone 7,5 (dal 21’ s.t. Gabrielloni 6)

PANCHINA Vigorito, Sala, Bianco, Arrigoni, Scaglia, Cassandro, Vignali

ALLENATORE Longo 7

ARBITRO Di Bello di Brinidisi 6

ASSISTENTI M.Rossi 6 – Perrotti 6

AMMONITI Giraudo (Ci), Odenthal (Co) per gioco scorretto, Barba (Co) per comportamento non regolamentare



NOTE paganti 1.869, incasso di euro 13.154; abbonati 1.767, quota di 6.838 euro. Tiri in porta 3-4 (con un palo). Tiri fuori 8-5. In fuorigioco 1-2. Angoli 6-2. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 4’