Serie B, Cittadella: le date e gli orari delle gare fino alla 9°giornata

5 punti in 4 partite e un calendario che si prospetta ricco di impegni dal 18 settembre a sabato 7 ottobre per Cittadella di Gorini. Nelle prossime cinque partite, il Cittadella giocherà per tre volte in casa (Como, Lecco e Ternana) ed è atteso da due impegni in trasferta decisamente probanti: il Monday Night post sosta contro la Sampdoria e il viaggio lunghissimo contro il forte Catanzaro. Intanto nella giornata di mercoledì, la squadra di Gorini ha ripreso gli allenamenti. Da monitorare le condizioni di Baldini e Sottini, mentre Kastrati è atteso dal doppio impegno con la nazionale albanese. Il suo rientro in Italia è previsto per lunedì 11 settembre.

Questo il calendario delle prossime sfide del Cittadella:

5ª giornata | Sampdoria – CITTADELLA • lunedì 18 settembre ore 20.30

6ª giornata | CITTADELLA – Como • domenica 24 settembre ore 16.15

7ª giornata | Catanzaro – CITTADELLA • mercoledì 27 settembre ore 20.30

8ª giornata | CITTADELLA – Lecco • domenica 1 ottobre ore 16.15

9ª giornata | CITTADELLA – Ternana • sabato 7 ottobre ore 16.15