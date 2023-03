Serie B, Cittadella: mister Gorini "Contro il Modena la posta in palio è molto alta"

Una sosta per recuperare le energie e ritrovare la via della vittoria. Mister Gorini, un po' come Stefano Marchetti, ha le idee chiare sul da farsi in queste ultime otto partite, decisive per la lotta salvezza. Queste le parole del tecnico del Cittadella:

Cittadella e gli sponsor, una relazione sempre più stretta. Gli sponsor non vanno in campo, ma sono fondamentali per la crescita societaria. I risultati poi spettano a noi. Abbiamo messo via la brutta sconfitta contro il Perugia e ora recuperiamo le energie. Ci attende un rush finale di otto partite complicate, tutte difficili. Affrontadone una alla volta, vogliamo raggiungere il nostro obiettivo salvezza.

Il valore del Cittadella. I risultati degli ultimi anni hanno portato crescita a livello mediatico, spettatori e credibilità. Siamo una realtà affermata della Serie B. Ogni campionato fa storia a sé e la B di quest'annata è molto più complicata. Dobbiamo fare il nostro come abbiamo fatto ogni anno.

Alti e bassi stagionali. Poca continuità? Molte partite sono equilibrate e legate a episodi, il livello è talmente alto che basta poco per far pendere un risultato da una parte o dall'altra. Dal punto di vista della concentrazione e dell'approccio dobbiamo essere sempre al massimo.

Dove c'è da mettere mano in questo Cittadella. Intanto giochiamo una partita alla volta. Prepariamole al meglio e poi la testa fa la differenza. A livello fisico non abbiamo mai avuto grossi cali.

I singoli in grado di fare la differenza. La nostra forza è sempre stato il gruppo. Poi anche i singoli si possono esaltare in un concetto di squadra coeso. Abbiamo tante caratteristiche in rosa, ma per noi è lo spirito quello che conta. Abbiamo tante qualità individuali, poi l'importante è fare i risultati.

Come sta andando la sosta. Abbiamo analizzato gli errori con il Perugia e ci siamo parlati. La settimana scorsa ci siamo concentrati a livello fisico e da oggi siamo focalizzati sul Modena.

Rimpianti stagionali. Se penso a come eravamo messi a fine dicembre avrei firmato per trovarmi a +2 dai playout. Se rifletto sul girone di ritorno qualche rimpianto c'è. Dovremo lottare fino alla fine.

All'andata un crocevia della stagione. 0-0 contro il Modena e Magrassi che sbaglia un rigore all'88'. Sarà una gara tosta. Il Modena è molto fisico e si trova a soli tre punti da noi. L'importanza del risultato inciderà sulla spettacolarità della partita. La posta in palio è molto alta, non credo sarà una bella partita.

Cosa significa essere l'allenatore del 50esimo anniversario. Un grande onore e uno stimolo in più per fare bene.