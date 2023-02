Serie B, Cittadella: mister Gorini (Conferenza Stampa) "Asencio dal 1'? Ha fatto una settimana completa ed è disponibile"

Confermare l'ottimo avvio di 2023, anche se in emergenza. Con questo auspicio mister Gorini presenta la sfida contro la Ternana di mister Andreazzoli, quest'ultima reduce dal derby umbro perso 3 a 0 in caa del Perugia. Queste le dichiarazioni del tecnico granata nella consueta conferenza stampa:

Una settimana con il sorriso. "Quando vinci lo spirito e l'entusiasmo sono diversi. La concentrazione deve essere ancora più alta dopo le vittorie. Abbiamo fatto una grande rimonta, ma mettiamola da parte. Alla fine abbiamo guadagnato solo un punto dai playout. Dobbiamo darci dentro".

Gara con la Ternana uno spartiacque stagionale. "Ogni partita lo può essere. Per tirarci fuori dalla zona salvezza servono due o tre vittorie di fila, come il Palermo o il Modena. Facendo in questo modo ti stacchi dai bassifondi. Tutto dipende da noi, cercando di dare continuità a quanto stiamo facendo in questo girone di ritorno"

La gara d'andata. "Il copione delle gare è spesso simile nel girone di ritorno. Gli episodi decidono tutto, spesso provocati da calci piazzati o da giocate estemporanee dei singoli, come i nostri due gol subiti contro la Reggina o le reti di Crociata. Ora le gare sono tese, i punti pesano. Dell'andata ricordo il loro gol sul piazzato e la rete verso fine gara in contropiede. Ora non ci sono partite che si vincono con grande margine. Ripeto, serve concentrazione e stare sul pezzo fino alla fine. La classifica si fa difficile per tutti dietro ed è molto equilibrata.

Il momento della Ternana. "Quando cambi il tecnico serve sempre un po' di adattamento. Erano partiti a 4 dietro, ora sono a 3, aggiungo che hanno avuto parecchi infortuni. Credo che per ogni allenatore c'è bisogno di tempo per esprimere la sua idea di calcio, fermo restando che dipende dal tipo di giocatori che ci sono in rosa. Andreazzoli è un allenatore di grande esperienza, che ha raccolto risultati importanti, come la salvezza agevole dello scorso dell'Empoli in Serie A. Hanno recuperato qualche giocatore, motivo in più per pensare che sarà una gara difficile. Hanno perso il derby, avranno voglia di riscattarsi davanti al proprio pubblico. Ci troveremo una Ternana pronta a tutto per fare i tre punti.

Asencio dal 1'. Sicuramente si, ha bisogno di un po' di minutaggio. Non ho ancora deciso se farlo partire dall'inizio o a gara in corso. Nell'ultimo mese tra mercato, fascite plantare e nascita della sua prima figlia si è allenato con poca continuità. In Serie B puoi essere chi vuoi, ma senza grande preparazione fisica soffri. Asencio ha fatto una settimana completa ed è disponibile. Ci sono tre partite in una settimana, vediamo come gestire gli uomini in avanti.

Infortunati ed acciaccati. Salvi è fuori, così come Perticone. Contiamo di recuperarli in vista di mercoledì contro il Brescia e poi c'è Donnarumma con la lombalgia. Del Fabro è rientrato, valuterò in giornata.

Pavan nuovamente in difesa. Gliel'ho detto a fine partita: può ricoprire questo ruolo. Soprattutto in fase di possesso palla, può darci soluzioni in più. Ha tutte le doti per farlo, anche a lui piace come ruolo, quindi ho fiducia. Domani nuovamente dal 1' in difesa? Se ho giocatori in quel ruolo è un po' un controsenso. Siamo in emergenza dietro a Terni, terrò conto di lui.

Gli uomini più pericolosi della Ternana. Donnarumma è un gran finalizzatore, ma tutto il reparto offensivo della Ternana è di categoria superiore. Falletti, Partipilo, Favilli, anche se fuori, Palumbo, sono tutti fortissimi.

Tante soluzioni offensive per il Cittadella. Mi sento fortunato. A seconda della partita sceglierò sempre i giocatori migliori per le nostre esigenze. Contro la Reggina nel secondo tempo è andata bene la formula con tanti giocatori offensivi, anche Antonucci ha interpretato bene il ruolo di mezzala.

Inizia il tour de force di tre gare in sette giorni. Noi pensiamo solo alla Ternana. Domenica poi ci alleneremo e faremo le valutazioni in vista di Brescia. Non faccio i conti in questo momento. Parlerà il campo. Più scelte ci sono, meglio è.

Carriero si candida ad una maglia da titolare. È entrato bene e sta lavorando al meglio. Normale sia arrabbiato se gioca meno, ma se entra come contro la Reggina sono solo contento. È un'opzione in più. Ho la fortuna di avere tanti dubbi per questa partita.