Serie B, Cittadella-Spal: pareggio casalingo senza gol

Un pareggio con pochi sussulti ed emozioni quello tra Cittadella e Spal, nella gara valevole per l'ottava giornata del campionato Serie B BKT. Risultato giusto e specchio di una gara che ha visto occasioni da gol con il contagocce e poca voglia di scoprirsi da ambo le compagini. Cittadella che finalmente pareggia in questo campionato, salendo a quota 13 punti. Prossimo impegno sabato 23 Ottobre 2021 al Brianteo di Monza contro i biancorossi di mister Stroppa.

La Cronaca

Gara maschia, intensa, come testimoniano i cartellini estratti nei primi cinque minuti a Pavan e Seck. I ferraresi occupano il campo in modo difensivo, mentre il Cittadella prova a fare maggiormente la partita. Gli unici sussulti del primo tempo sono di marca locale. Prima con Adorni al 4', ma il suo terzo tempo è ben parato da Thiam. Poi è Antenucci all'11' a gridare al gol, ma la sua palla è alta sopra l'incrocio. Come aveva preannunciato Clotet, tra le due è una gara a scacchi.

Molto meglio nella ripresa. Subito al 48' un bel squillo di marca biancoazzurra con l'ottimo Seck, che costringe al paratone Kastrati. Sul proseguo dell'azione, Viviani calcia a lato da ottima posizione. Al 54' Baldini non impatta, per questione di centimentri, uno splendido cross dalla destra di Cassandro. Poi nella fase centrale del secondo tempo, il match torna a ristagnare in mezzo al campo. Su una ripartenza della Spal, il Cittadella rischia di prendere gol da Seck. Colombo si appoggia a Mancosu che scarica a sinistra per Latte Lath, che di prima mette un rasoterra sul secondo palo per l'accorrente Seck. Benedetti in diagonale difensiva è strepitoso nel negare il gol all'esterno destro ferrarese. Ancora Spal, al 73' con Colombo ad impegnare severamente Kastrati, che si rifugia in angolo. Ultimo sussulto al 91' con Mazzocco, dopo il bel pallone gestito in area di rigore dal neo entrato Tounkara. Parata semplice di Thiam.

Ecco il tabellino del match:

CITTADELLA: Kastrati; Cassandro, Perticone, Adorni (C), Benedetti; Vita (77' Mazzocco), Pavan (59' Danzi), Branca; Antonucci (77' D'Urso); Okwonkwo (90' Tounkara), Baldini (59' Beretta). A DISPOSIZIONE: Maniero, Frare, Mazzocco, Danzi, Cuppone, Donnarumma, Icardi, D’Urso, Beretta, Ciriello, Tavernelli, Mastrantonio, Tounkara. Allenatore: Edoardo Gorini (in panchina Roberto Musso)

SPAL: Thiam; Dickmann, Capradossi, Vicari, Tripaldelli; Esposito, Viviani; Seck (94' Mora), Mancosu, Latte Lath (88' Crociata); Colombo. A DISPOSIZIONE: Rigon, Pomini, Celia, Coccolo, Heinderech, Peda, Spaltro, Ayoub, Crociata, Ellertsson, Mora, Zuculini, D'Orazio, Piscopo, Melchiorri. Allenatore: Clotet

Ammoniti: Pavan, Seck, Branca