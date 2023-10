Verso Cittadella-Ternana: le 5 cose da sapere sulla 9°giornata

Dopo il ribaltone contro il Lecco, per il Cittadella di Gorini in arrivo un altro impegno casalingo contro una diretta rivale per la salvezza, la Ternana di Cristiano Lucarelli. Appuntamento a sabato 7 ottobre alle 16:15 per il 9°turno del campionato di Serie BKT. Ecco le cinque curiosità in vista della sfida del Tombolato.



? Il Cittadella ha vinto l’ultima partita di Serie B contro la Ternana e non ha mai ottenuto due successi di fila in questa sfida nella competizione. La Ternana ha vinto le ultime due trasferte di Serie B contro il Cittadella, dopo che nelle precedenti sette non aveva ottenuto nemmeno un successo (4N, 3P).

? La legge del 50%: il Cittadella ha vinto tre delle ultime sei partite casalinghe di Serie B tra vecchia e nuova stagione (2 pareggi, 1 sconfitta), tanti successi quanti nelle precedenti 16 gare interne, in cui sono stati raccolti 7 pari e 6 cadute. La Ternana, invece, ha conquistato i 3 punti nell’ultima partita di Serie B, contro la Reggiana, e non ottiene due successi consecutivi nella competizione da una serie di cinque tra settembre e ottobre 2022, in cui sconfisse anche il Cittadella per 2 a o il 2 ottobre 2022.

? La Ternana è la squadra che ha subito più rigori in questo campionato: su quattro tentativi dal dischetto per gli avversari, Antony Iannarilli ha subito quattro gol.

? La Ternana è, con Feralpisalò e Lecco, una delle sole tre squadre di questo campionato ad aver segnato tutti i gol di questo torneo in seguito a un assist vincente – sette su sette per la squadra umbra.

? Occhio alla Zona Cesarini in casa Cittadella. I granata hanno realizzato tre gol di testa in questo campionato, inclusi gli ultimi contro il Lecco dall’87' in poi. Ternana avvisata.

(Fonte Dati: Opta Stats)