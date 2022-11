Serie B, il Parma ritrova il gol, Cittadella ko al Tardini

Il Cittadella torna con una sconfitta dalla trasferta di Parma nella tredicesima giornata di campionato. 3 a 1 per gli uomini di Pecchia, al termine di un gara controllata in lungo e largo da Vazquez e compagni. Poco da salvare nel Cittadella odierno. L'unica buona notizia è la rete dell'orgoglio di Antonucci, che ha colto anche un palo sull'1-0 del Parma in avvio di ripresa, che diventa il capocannoniere stagionale dei suoi con 3 reti. Si va alla sosta con una sconfitta, esattamente come a settembre. Questa volta le sensazioni sono differenti, anche se il Parma per 67 minuti ha dominato in lungo e in largo il Cittadella. Finisce al Tardini la serie utile di cinque risultati consecutivi di mister Gorini, inclusa l'imbattibilità di Kastrati delle ultime quattro sfide.

Le rete di Del Prato nel primo tempo, su azione da calcio da fermo, è il terzo centro per il difensore scuola Atalanta e l'ennesimo subito dal Cittadella in queste prime 13 giornate. Il palo di Antonucci in avvio di ripresa è solo uno sprazzo illusorio degli uomini di Gorini, apparsi pimpanti da un punto di vista fisico, ma parecchio fallosi tecnicamente. La panchina del Parma ha poi fatto la differenza, con le reti dei neo entrati Camara e Benedyczak.



Al rientro dalla sosta il Cittadella è atteso al Tombolato dallo scontro diretto salvezza con il Cosenza.

Il tabellino della gara:

PARMA – CITTADELLA 3 – 1

Marcatori: 16′ pt Delprato, 12′ st Camara, 21′ st Benedyczak, 25′ st Antonucci.

PARMA: Corvi; Del Prato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Sohm (26′ st Man), Vazquez, Estevez; Tutino (18′ st Benedyczak), Bonny (1′ st Camara); Inglese (26′ st Bernabè).

A DISPOSIZIONE: Santurro, Borriello, Balogh, Hainaut, Juric, Mihaila, Circati, Zagaritis.

Allenatore: Fabio Pecchia

CITTADELLA: Kastrati; Mattioli, Perticone, Visentin; Donnarumma (1′ st Carriero); Vita, Pavan (31′ st Danzi), Mastrantonio (13′ st Magrassi); Lores Varela (41′ st Mazzocco); Antonucci, Beretta (31′ st Tounkara).

A DISPOSIZIONE: Manfrin, Maniero, Del Fabro, Frare.

Allenatore: Edoardo Gorini