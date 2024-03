Padova, mister Torrente: «Renate insidioso. Vicenza? Non ci stiamo pensando minimamente»

A caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato, la quinta se si conta anche la Coppa Italia, per cercare di accorciare sul Mantova capolista. Torrente archivia un mese di febbraio concluso alla grande ed abbraccia un marzo che inizia subito con il botto. Prima il Renate e mercoledì 6 all'Euganeo il Vicenza. Proprio la trasferta in Lombardia si preannuncia una gara ricche di insidie. Queste le parole di mister Torrente in conferenza stampa al Memo Geremia: «Noi abbiamo la testa solo sul Renate: la squadra di Colombo è una rivale insidiosa», sottolinea l'allenatore biancoscudato. «Vogliamo dare continuità alle vittorie. Vicenza? Non ci stiamo pensando minimamente, abbiamo la testa solo col Renate».

Parola d'ordine continuità e concentrazione, senza rivolgere la testa al Vicenza, nonostante al grande attesa: «Vicenza? Non ci sto pensando minimamente, la testa è solo sulla gara col Renate. Dubbi sulla formazione iniziale? Inevitabile fare delle valutazioni, quando tutti ti mettono in difficoltà. Ritengo questo aspetto molto positivo. Ogni partita dev’essere una finale, abbiamo l’obiettivo di vincere tutte le partite fino alla fine, vogliamo la promozione. Stiamo crescendo sotto l’aspetto del gioco, sono orgoglio del nostro percorso».

Le altre dichiarazioni del tecnico biancoscudato: «Mantova? Hanno un vantaggio chiaro, ma noi non molleremo e ci crederemo fino alla fine. Abbiamo un organico molto unito e bello da vedere, i campionati si vincono col gruppo e con i singoli. Recuperi? Crescenzi e Bianchi saranno convocati. Palombi? Spero di averlo con il Vicenza. Catania? Sarà un bella finale con una cornice di pubblico immagino straordinaria».